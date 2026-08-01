۱۰۶ هزار مأموریت اورژانس در اصفهان انجام شد؛ ثبت ۳۴ هزار و ۴۷۶ تصادف

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد چهارماهه مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان اظهار کرد: از مجموع ۱۰۶ هزار و ۳۲۵ مأموریت امدادی انجام شده در این بازه زمانی، ۷۱ هزار و ۸۴۹ مورد مربوط به حوادث غیرتصادفی و ۳۴ هزار و ۴۷۶ مأموریت مختص حوادث ترافیکی بوده است.
وی با تفکیک مأموریتهای ترافیکی افزود: از این تعداد حوادث رانندگی، ۲۵ هزار و ۵۶۲ مورد در مناطق شهری و ۸ هزار و ۹۱۴ مورد در محورهای جادهای استان رخ داده که بیانگر استمرار حضور میدانی و مؤثر نیروهای عملیاتی اورژانس در تمامی نقاط استان برای مدیریت بحرانهای جادهای و شهری است.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه با اشاره به بار کاری سنگین مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، تصریح کرد: کارشناسان اتاق فرمان در این مدت پاسخگوی ۳۶۴ هزار و ۷۹۷ تماس مردمی بودهاند که منجر به اعزام تیمهای تخصصی شده است. نصیری با تأکید بر اثربخشی مداخلات فوریتهای پزشکی بیان کرد: با اقدامات تخصصی احیای قلبی ریوی (CPR) که توسط کارشناسان عملیاتی در صحنه حوادث انجام شد، جان ۲۱ شهروند از مرگ حتمی نجات یافت و همچنین ۶ نوزاد با تلاش نیروهای اورژانس در شرایط اورژانسی متولد شدند که این موفقیتها حاصل آموزشهای مستمر و سرعت عمل نیروهای ماست.
نصیری با اشاره به راهکار عملیاتی اورژانس برای غلبه بر معضل ترافیک شهری، خاطرنشان کرد: موتورلانسهای استان در چهار ماهه نخست سال جاری با انجام ۴ هزار و ۷۷۴ مأموریت، نقش حیاتی در کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران در معابر پرترافیک ایفا کردند. این تجهیزات چابک، اکنون به بازوی اصلی اورژانس برای عبور از گرههای ترافیکی تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به زیرساختهای مهیا شده برای خدماترسانی شبانهروزی گفت: در حال حاضر فوریتهای پزشکی استان اصفهان با تکیه بر ۱۷۲ پایگاه اورژانس، شامل ۹۲ پایگاه شهری، ۷۸ پایگاه جادهای و ۲ پایگاه امداد هوایی به همراه تجهیزاتی نظیر ۳ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۲۰ دستگاه موتورلانس فعال و یک مرکز فرماندهی عملیات (دیسپچ) متمرکز، در تمامی ساعات شبانهروز آماده پاسخگویی به نیازهای درمانی اضطراری شهروندان است.
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