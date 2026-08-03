شاخص هوای اصفهان در مرز آلودگی؛ ۸ منطقه قرمز و نارنجی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه ۱۲ مرداد با میانگین ۱۰۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد که در مرز شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان با عدد ۱۰۶، میدان انقلاب ۱۱۱، پروین اعتصامی ۱۲۵، رهنان ۱۲۴، زینبیه ۱۲۶، کاوه ۱۰۴ و محور شرق ایستگاه قهاب ۱۴۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در کردآباد با ۱۵۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۳، دانشگاه صنعتی، میرزا طاهر و ولدان ۸۹، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۵، رودکی ۷۲، سپاهانشهر ۷۶، فرشادی ۸۷ و فیض ۸۲ وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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