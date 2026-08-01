خدمات قضایی آنلاین برای زائران اربعین در عراق فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سلطانی با اشاره به حضور میلیونی هموطنان در عراق و محدودیت دسترسی به مراجع قضایی داخل کشور، اظهار داشت: با بهرهگیری از این زیرساخت، تمامی درخواستهای قضایی زائران بهصورت ۱۰۰ درصد برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری، ثبت و پیگیری میشود؛ این اقدام در راستای تسهیل امور حقوقی زائران و جلوگیری از قطع سفر آنان انجام شده است.
وی افزود: بازدید میدانی از پایانههای مرزی در ایام اربعین با هدف ارزیابی دقیق نیازهای حقوقی زائران و ارائه خدمات متناسب با شرایط سفر صورت گرفته که خوشبختانه با راهاندازی این سامانه، گام مؤثری در تحقق عدالت دیجیتال و خدمات بیوقفه قضایی برداشته شده است.
مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تشریح خدمات فعال در این سامانه، اذعان داشت: «ثبت و ارسال اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه و لایحه»، «مشاهده و دریافت فوری ابلاغیههای الکترونیکی سامانه قضایی» و «پشتیبانی و ارائه خدمات بهصورت شبانهروزی (۲۴ ساعته، ۷ روز هفته)» از مهمترین خدمات میباشند.
سلطانی درخصوصِ نحوه دسترسی زائران به این سامانه اظهار داشت: هموطنان حاضر در عراق میتوانند در هر ساعت از شبانهروز از طریق نشانی اینترنتی my.kdke.ir (سامانه عدل ایران) نسبت به ثبت، پیگیری و نهاییسازی درخواستهای خود اقدام کنند.
وی دو نکته کلیدی برای استفاده از سامانه را هم یادآوری و تصریح کرد: داشتن کد ثنا برای بهرهمندی از کلیه خدمات فوق الزامی است» و «دسترسی به این سامانه از طریق اینترنت رومینگ نیز امکانپذیر میباشد.
سلطانی در پایان تأکید کرد: این اقدام با رویکرد کاهش دغدغههای حقوقی زائران و ارائه خدمات قضایی در هر زمان و مکان، طراحی و اجرایی شده است.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.
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