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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

اعزام ۴۵ هزار هرمزگانی به مراسم پیاده روی اربعین

اعزام ۴۵ هزار هرمزگانی به مراسم پیاده روی اربعین

بندرعباس-مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: از حدود ۱۰ روز پیش تاکنون ۴۵ هزار و ۳۰۰ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین، عازم کشور عراق شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقانی در این خصوص اظهار کرد: از حدود ۱۰ روز پیش تاکنون ۴۵ هزار و ۳۰۰ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین، عازم کشور عراق شده‌اند و از این شمار ۱۲ هزار و ۲۳۲ تَن به کشور بازگشتند.

وی افزود: ۴۵ هزار و ۸۵۶ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند که بیش از هزار و ۲۴ تَن زن هستند.

وی گفت: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمه‌ای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی و کد رهگیری دریافت کنند.

دهقانی عنوان کرد: زائران می‌توانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانک‌های ملی، ملت، سپه، قرض الحسنه مهر، گردشگری، شهر و پست بانک ارز دریافت کنند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان ادامه داد: به هر زائر پیاده روی اربعین بالای پنج سال، ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص می‌یابد.

وی افزود: نام نویسی زائران برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir الزامی است.

کد مطلب 6905309

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