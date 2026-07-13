نام نویسی بیش از ۱۲ هزار هرمزگانی برای مراسم پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقانی اظهار کرد: تاکنون ۱۲ هزار و ۱۴۳ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کردهاند.
دهقانی افزود: از این شمار شش هزار ۴۳۵ تن زن و بقیه مرد هستند.
وی گفت: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.
مدیر حج و زیارت هرمزگان بیان کرد: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمهای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.
دهقانی گفت: زائران میتوانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانکهای ملی، ملت، سپه، قرض الحسنه مهر، گردشگری، شهر و پست بانک ارز دریافت کنند.
مدیر حج و زیارت هرمزگان عنوان کرد: به هر زائر پیاده روی اربعین بالای پنج سال، ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص مییابد.
دهقانی افزود: نام نویسی زائران برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir الزامی است.
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