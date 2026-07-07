نام نویسی ۷ هزار هرمزگانی برای حضور در مراسم پیاده روی اربعین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقانی اظهار کرد: تاکنون ۷ هزار هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.

دهقانی افزود: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.

وی گفت: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمه‌ای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: از ۲۰ تیر ماه ارز اربعین در بانک‌های عامل توزیع می‌شود.

دهقانی گفت: به هر زائر پیاده روی اربعین بالای پنج سال ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص می‌یابد.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: نام نویسی زائران برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir الزامی است.