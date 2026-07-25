نام نویسی ۳۸ هزار هرمزگانی برای مراسم پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقانی اظهار کرد: تاکنون ۳۸ هزار هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند و از این شمار ۲۰ هزار و ۱۴۰ تَن زن و بقیه مرد هستند.

وی با اشاره به اینکه اعزام زائران از ۲۵ تیر ماه آغاز شده است گفت: تاکنون ۲۰ هزار و ۵۰۰ تَن از هرمزگان عازم مراسم پیاده روی اربعین شده‌اند و ۵۶۳ تَن نیز بازگشتند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: از این شمار ۱۱ هزار تنَ با اتوبوس و بقیه با خودرو شخصی عازم مراسم پیاده روی اربعین شده‌اند.

دهقانی ادامه داد: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمه‌ای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.

دهقانی خاطرنشان کرد: زائران می‌توانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانک‌های ملی، ملت، سپه، قرض الحسنه مهر، گردشگری، شهر و پست بانک ارز دریافت کنند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان عنوان کرد: به هر زائر پیاده روی اربعین بالای پنج سال، ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص می‌یابد.

دهقانی افزود: نام نویسی زائران برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir الزامی است.