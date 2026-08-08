به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مراسم اختتامیه سمینار سه روزه رؤسای فنی و توسعه هیات های فوتبال استان با حضور مهدی تاج ریاست فدراسیون، علی تارقلی‌زاده رئیس کمیته فنی فدراسیون و داود پرهیرکار مدیر مرکز ملی ظهر امروز در سالن آمفی‌تئاتر هتل آکادمی برگزار شد.

علی تارقلی زاده با اشاره به شیوه نوین استعدادیابی در کشور گفت: طرحی که آرسن ونگر به فیفا برای استعدادیابی داده است را پیاده کرده‌ایم که بسیار مثبت پیش رفته است. بسیار خرسندم که می توانیم این روند را پیش بگیریم و مطمئنم اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون افزود: وقتی چندسال قبل به همین مرکز ملی می آمدید کمترین امکانات بود اما باید تقدیر کردن را یاد بگیریم که شخصی همچون آقای تاج پای کار آمد و با تمام مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی باعث بهبود شرایط اولیه شد.

مهدی تاج رئیس فدراسیون نیز سپس به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به اهمیت بحث آموزش در بخش های مختلف فدراسیون گفت: تاج: آموزش هزینه نیست، سرمایه‌گذاری برای آینده فوتبال ایران است

رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر اینکه آموزش و استعدادیابی مهم‌ترین راهبرد توسعه فوتبال ایران است، گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، فدراسیون مسیر آموزش، توسعه فوتبال پایه و اجرای فیرپلی مالی را با جدیت دنبال می‌کند.

مهدی تاج در مراسم اختتامیه همایش رؤسای کمیته‌های فنی و توسعه هیئت‌های فوتبال استان‌ها در سالن آمفی‌تئاتر مرکز ملی فوتبال اظهار داشت: آموزش در فوتبال هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است. هر اقدامی که به رشد دانش، توسعه استعدادها و ارتقای کیفیت فوتبال منجر شود، سرمایه‌گذاری برای آینده فوتبال کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شرایط مالی فدراسیون فوتبال افزود: فدراسیون فوتبال بودجه ثابتی مانند بسیاری از دستگاه‌های دولتی ندارد. امسال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به فدراسیون اختصاص یافته، اما واقعیت این است که تنها هزینه داوری، ناظران و دستمزدهای مرتبط با برگزاری مسابقات به حدود ۳۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

تاج با اشاره به برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی گفت: با وجود این محدودیت‌ها، فدراسیون برنامه‌های آموزشی را متوقف نکرده است. هفته گذشته سمینار دانش‌افزایی داوران برگزار شد، امروز این همایش را داریم و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در استان‌های مختلف نیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، زیرا باور داریم آموزش پایه اصلی توسعه فوتبال است.

وی با تأکید بر نقش کمیته‌های فنی و توسعه استان‌ها در آینده فوتبال ایران تصریح کرد: باید کاری کنیم که کمیته‌های فنی و توسعه استان‌ها با کمترین هزینه، بهترین استعدادها را شناسایی و معرفی کنند. ایران از ظرفیت بالایی در پرورش فوتبالیست‌های مستعد برخوردار است و تیم ملی نیز تا حد زیادی از دل فوتبال داخلی شکل می‌گیرد.

وی در پایان با ابراز رضایت از برگزاری این همایش گفت: اطمینان دارم رؤسای فنی و توسعه استان‌ها با دقت و انگیزه بیشتری در مسیر شناسایی استعدادها و اجرای راهبرد اصلی فدراسیون یعنی آموزش گام برخواهند داشت. ما از هر برنامه‌ای که به رشد فوتبالیست‌های مستعد و توسعه فوتبال کشور کمک کند، حمایت خواهیم کرد.

در پایان این مراسم نیز به روسای فنی و توسعه هیات‌های استانی، گواهی شرکت در سمینار اهدا شد.