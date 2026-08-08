به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون ایران در حالی خود را برای حضور در دو رویداد مهم آسیایی و جهانی آماده می‌کند که مسئولان این رشته علاوه بر برنامه‌ریزی برای موفقیت در بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک جوانان داکار نگاه ویژه‌ای نیز به استعدادیابی و پشتوانه‌سازی دارند. اعزام ملی‌پوشان به اردوهای برون‌مرزی، حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی و اجرای پروژه‌های استعدادیابی بخشی از برنامه‌هایی است که می‌تواند آینده این رشته را تحت تأثیر قرار دهد.

ناگویا آزمونی دشوار برای بدمینتون ایران

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مهم‌ترین رویداد پیش روی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان ایران به شمار می‌رود. مسابقاتی که بدمینتون ایران برای دومین بار حضور در آن را تجربه خواهد کرد. آیسان شوریده و نیما رستم‌پور دو نماینده ایران در این بازی‌ها برای رسیدن به آمادگی مطلوب علاوه بر برگزاری اردوهای داخلی حضور در اردوهای تدارکاتی مالزی و سنگاپور و انجام تمرینات و مسابقات مشترک با بدمینتون‌بازان این کشورها را نیز در برنامه دارند.

رقابت با قدرت‌های سنتی آسیا مانند چین، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و مالزی، کار نمایندگان ایران را دشوار می‌کند اما حضور در اردوهای بین‌المللی می‌تواند تجربه ارزشمندی برای ملی‌پوشان کشورمان باشد.

المپیک جوانان و سرمایه‌گذاری برای آینده

در کنار تیم بزرگسالان برنامه‌ریزی برای حضور موفق در المپیک جوانان داکار نیز از اولویت‌های فدراسیون بدمینتون است. زهرا رباتی و امیرعلی احمدلو به عنوان نمایندگان ایران علاوه بر اردوهای داخلی در تورنمنت‌های بین‌المللی مختلفی شرکت خواهند کرد تا با آمادگی بیشتری در این رقابت‌ها حاضر شوند.

حضور در مسابقات آذربایجان، تاجیکستان، سنگال و اندونزی بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم جوانان است. برنامه‌ای که با هدف افزایش تجربه بین‌المللی بازیکنان تدوین شده است.

استعدادیابی و پروژه‌ای برای آینده بدمینتون

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بدمینتون ایران در سال‌های اخیر اجرای طرح‌های استعدادیابی در رده‌های پایه بوده است. «پروژه المپیک ایران» با الگوبرداری از برنامه‌های آسیایی با هدف شناسایی استعدادهای برتر در بخش دختران آغاز شده و ورزشکاران مستعد در رده‌های سنی مختلف زیر نظر مربیان قرار گرفته‌اند.

کارشناسان معتقدند توسعه بدمینتون در ایران بدون توجه به رده‌های پایه و سرمایه‌گذاری بلندمدت امکان‌پذیر نیست و موفقیت در رویدادهای بزرگ نیازمند برنامه‌ای مستمر برای پرورش استعدادهای جوان است.

چالش‌های پیش روی بدمینتون ایران

اگرچه حضور در مسابقات بین‌المللی و اجرای طرح‌های استعدادیابی می‌تواند به پیشرفت بدمینتون ایران کمک کند اما این رشته همچنان با چالش‌هایی مانند محدودیت امکانات، کمبود زیرساخت‌های تخصصی و فاصله فنی با قدرت‌های بزرگ آسیا روبه‌رو است.

راه‌اندازی آکادمی‌های تخصصی، افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته و بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر پیشرفت بدمینتون ایران را هموارتر کند.

بدمینتون ایران اکنون در مقطعی قرار گرفته که نتایج آن تنها به عملکرد چند ملی‌پوش در ناگویا و داکار محدود نمی‌شود. موفقیت واقعی زمانی رقم خواهد خورد که برنامه‌های استعدادیابی، پشتوانه‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها به صورت مستمر دنبال شوند تا این رشته بتواند در سال‌های آینده جایگاه پررنگ‌تری در آسیا و جهان به دست آورد.