۲۱ کیلومتر از محورهای منتهی به مهران چهارخطه شد

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام‌شده در ایام اربعین، اظهار داشت: در پایانه شهید سلیمانی، بیش از ۲۰ هزار متر مربع سایبان موقت، علاوه بر سایبان‌های دائمی، در مسیر تردد زوار نصب شده است و این سایبان‌ها مجهز به سیستم‌های مه‌پاش، فن‌ها و کولرهای صنعتی هستند که دمای محیط را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

وی با بیان اینکه پایانه شهید رئیسی نیز برای تردد و جابجایی زائران به نقاط مختلف کشور تجهیز شده است، افزود: امسال ۲۱ کیلومتر از مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرز مهران به صورت چهار خطه درآمده است و ساماندهی میدان اربعین در ۶ لاین، از تداخل‌های ترافیکی اتوبوس‌های درون‌شهری و تاکسی‌ها جلوگیری کرده و ترافیک روانی را در این مسیرها به ارمغان آورده است.

مدیرکل راهداری استان ایلام با اشاره به خط‌کشی و جداسازی‌های انجام‌شده در پارکینگ بزرگ اربعین، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی، تأمین آب پایدار مرز و شهر مهران با ظرفیت ۱۳۰ لیتر در ثانیه بوده است و همچنین با احداث و استقرار آشپزخانه‌های بزرگ در مرز مهران و مبادی ورودی استان، ۸ آشپزخانه فعال راه‌اندازی و ۵ دستگاه نانوایی با ظرفیت ۳۵ هزار قرص نان در روز برای تأمین نیاز مواکب و زائران، آماده‌سازی شده است.