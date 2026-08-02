آزادی فرد محکوم به قصاص در لرستان پس از ۷ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی از حصول سازش در پرونده قتل عمد در بخش «بیرانوند» خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده، اظهار کرد: این واقعه که به دلیل اختلافات ناشی از سرقت منجر به درگیری و قتل عمد شده بود، پس از طی مراحل قانونی و گذراندن بیش از هفت سال حبس برای متهم، با پادرمیانی اعضای هیئت صلح و صلح یاران توانمند استان، به نتیجه رسید.

وی افزود: این اقدام خداپسندانه در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش که از اولویت‌های مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است، صورت گرفت. اعضای هیئت سازش با تأسی ائمه اطهار (ع) و در راستای پویش به احترام امام حسین (ع) و با برگزاری جلسات متعدد، موفق به جلب رضایت اولیای دم شدند.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، با تقدیر از روحیه بخشندگی اولیای دم و همچنین تلاش‌های خیرین که با گلریزان و کمک‌های مردمی نقش مؤثری در این سازش ایفا کردند، تصریح کرد: تلاش برای اصلاح ذات‌البین و گسترش فرهنگ گذشت، در اولویت اقدامات شوراهای حل اختلاف قرار دارد و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش همدلی در جامعه باشیم.