  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

آزادی فرد محکوم به قصاص در لرستان پس از ۷ سال

آزادی فرد محکوم به قصاص در لرستان پس از ۷ سال

خرم‌آباد - رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان از آزادی فرد محکوم به قصاص در این استان پس از هفت سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی از حصول سازش در پرونده قتل عمد در بخش «بیرانوند» خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده، اظهار کرد: این واقعه که به دلیل اختلافات ناشی از سرقت منجر به درگیری و قتل عمد شده بود، پس از طی مراحل قانونی و گذراندن بیش از هفت سال حبس برای متهم، با پادرمیانی اعضای هیئت صلح و صلح یاران توانمند استان، به نتیجه رسید.

وی افزود: این اقدام خداپسندانه در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش که از اولویت‌های مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است، صورت گرفت. اعضای هیئت سازش با تأسی ائمه اطهار (ع) و در راستای پویش به احترام امام حسین (ع) و با برگزاری جلسات متعدد، موفق به جلب رضایت اولیای دم شدند.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، با تقدیر از روحیه بخشندگی اولیای دم و همچنین تلاش‌های خیرین که با گلریزان و کمک‌های مردمی نقش مؤثری در این سازش ایفا کردند، تصریح کرد: تلاش برای اصلاح ذات‌البین و گسترش فرهنگ گذشت، در اولویت اقدامات شوراهای حل اختلاف قرار دارد و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش همدلی در جامعه باشیم.

کد مطلب 6905969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها