به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در دیدار با رئیس دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی در جریان دیدار با رئیس دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی، اظهار داشت: باتوجه‌به قانون جهش تولید دانش‌بنیان و باهدف حمایت از صنایع نوین و توسعه صنایع جدید در شهرستان، به دنبال ایجاد پردیس فناوری در این دانشگاه هستیم.

وی افزود: با راه‌اندازی این پردیس، زمینه ایجاد زیرساخت‌های دانش‌بنیان برای صنایع موجود در شهرستان و منطقه ایجاد می‌شود و صنایع شهرستان و استان از این مهم برخوردار و بهره‌مند خواهند شد.

فرماندار بروجرد، گفت: باتوجه‌به وجود ۶۰ رشته دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا و بیش از ۱۳۰ عضو هیئت‌علمی در این دانشگاه، زمینه بهره‌مندی صنایع از دانش نوین دانشگاهی ایجاد شده است.

ولدی در ادامه با اشاره به وجود زیرساخت‌های گردشگری در این شهرستان نیز، گفت: با استفاده از پتانسیل‌های موجود در شهرستان و گردشگری بروجرد؛ می‌توان زمینه توسعه گردشگری شهرستان را با استفاده از پتانسیل دانشگاهی ایجاد کرد.