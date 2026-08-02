امروز ۸۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت ۲۰۴ هزار و ۸۴۲ تردد در مرز بین‌المللی مهران در روز دهم مردادماه، اظهار داشت: روند بازگشت زائران اربعین حسینی از کشور عراق با سرعت بیشتری نسبت به خروج زائران در حال انجام است و بر اساس آمار ثبت‌شده، در این مدت ۴۶ هزار و ۷۵۸ زائر ایرانی از طریق مرز مهران از کشور خارج و ۱۵۵ هزار و ۶۵۶ زائر ایرانی نیز پس از زیارت عتبات عالیات به کشور بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۸۹۸ تبعه خارجی از مرز مهران خارج شده و یک هزار و ۵۳۰ تبعه نیز وارد کشور شده‌اند.

وی با بیان اینکه از بامداد امروز تا این لحظه، بالغ بر ۸۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند، افزود: با توجه به موج بازگشت زائران، تمهیدات لازم برای مدیریت این حجم از تردد اندیشیده شده است.

نعمتی اضافه کرد:دیروز یک هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از پایانه شهید رئیسی، زائران را به شهرستان‌های مورد نظر خود جابجا کرده‌اند و امروز نیز این روند ادامه دارد.

فرماندار مهران با اشاره به اینکه با توجه به موج بازگشت زائران، آمادگی کامل برای ارائه خدمات در میدان اربعین و پایانه شهید رئیسی وجود دارد، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی با هماهنگی کامل، در حال ارائه خدمات به زائران هستند و خوشبختانه با وجود حجم بالای تردد، هیچ گونه مشکل خاصی در روند بازگشت زائران مشاهده نشده است و با استقرار ناوگان حمل‌ونقل عمومی، فرآیند جابجایی زائران به صورت روان در حال انجام است‌.

نعمتی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاه‌ها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و مرز مهران همچنان با آمادگی کامل، میزبان خیل عظیم عاشقان حسینی باشد.