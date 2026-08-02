لرستان در طرح «ایران دیجیتال» رتبه هشتم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با کسب رتبه هشتم کشور توسط لرستان در اجرای طرح ملی «ایران دیجیتال»، آیین تجلیل از مدیران مدارس برتر و کارشناسان فعال این طرح صبح یکشنبه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان و معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان برگزار شد.

این مراسم با هدف قدردانی از تلاش مدیران مدارس و کارشناسان دوره اول متوسطه در اجرای موفق طرح ملی «ایران دیجیتال» و توسعه آموزش فناوری‌های نوین در مدارس استان برگزار شد.

آموزش مهارت‌های دیجیتال؛ سرمایه‌گذاری برای آینده دانش‌آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه مهارت‌های فناورانه در نظام تعلیم و تربیت، اظهار داشت: در آموزش و پرورش لرستان، هدف تنها انتقال دانش نیست، بلکه توانمندسازی نسل آینده با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و مهارت‌های مورد نیاز دنیای امروز است.

سید عیسی سهرابی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با زبان‌های برنامه‌نویسی از جمله پایتون، صرفاً یک مهارت آموزشی محسوب نمی‌شود، بلکه نخستین گام برای ورود آنان به عرصه رقابت‌های جهانی، نوآوری و زیست‌بوم فناوری است.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از طرح ملی «ایران دیجیتال» سرمایه‌گذاری برای آینده کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: اجرای این طرح زمینه پرورش نسلی خلاق، توانمند و آماده حضور در اقتصاد دیجیتال را فراهم می‌کند و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه آموزش محسوب می‌شود.

مشارکت ۶۳ هزار دانش‌آموز لرستانی در طرح ملی «ایران دیجیتال»

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان استان از این طرح، گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده، حدود ۶۳ هزار دانش‌آموز دوره اول متوسطه در لرستان در طرح ملی «ایران دیجیتال» مشارکت کرده‌اند که این میزان معادل ۷۱ درصد جامعه هدف استان است.

سهرابی ادامه داد: این میزان مشارکت موجب شد لرستان در میان استان‌های کشور رتبه هشتم را در اجرای این طرح ملی به خود اختصاص دهد که دستاوردی ارزشمند برای نظام آموزشی استان محسوب می‌شود.

تجلیل از مدیران مدارس و کارشناسان برتر

در این آیین از مدیران مدارس و کارشناسان برتر اجرای طرح «ایران دیجیتال» تقدیر شد؛ طرحی که با هدف ارتقای سواد دیجیتال دانش‌آموزان، آموزش مبانی برنامه‌نویسی با زبان پایتون و آشنایی نسل آینده با فناوری‌های نوین در مدارس سراسر کشور اجرا شده است.

مسئولان حاضر در این مراسم، کسب رتبه هشتم کشور را نتیجه همکاری مؤثر مدیران مدارس، کارشناسان آموزشی، همراهی خانواده‌ها و استقبال دانش‌آموزان از آموزش‌های نوین دانستند و بر استمرار اجرای برنامه‌های مهارت‌محور و فناورانه در مدارس استان تأکید کردند.