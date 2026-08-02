حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به حول و قوه الهی و با عنایات حضرت اباعبدالحسین (ع)، موکب سنگرسازان بی‌سنگر شهدای جهاد کشاورزی بوشهر، همچون سال‌های گذشته، با هدف خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مرز شلمچه برپا شد.

-امام جمعه موقت بوشهر و مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: این موکب که با مشارکت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی، همکاری ادارات تابعه و حمایت خیرین و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) فعالیت می‌کند، نمودی از روحیه جهادی خادمان در مسیر عشق به سیدالشهدا (ع) است.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده در این موکب افزود: در طول ایام فعالیت، خدمات متنوعی از جمله تهیه، طبخ و توزیع وعده‌های غذایی گرم شامل شام و صبحانه و همچنین ارائه سایر خدمات رفاهی به زائران ارائه شد که با استقبال گسترده و رضایت زائران همراه بود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این موکب با همکاری حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان و بسیج حضرت ابراهیم خلیل‌الله (ع) سازمان، تحت فرماندهی جناب آقای اسماعیل فرزانه برپا و اداره شده است.

هاشمی در پایان، بر پایداری این سنت دیرینه و تجلی فرهنگ ایثار و همدلی در خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان بوشهر تأکید کرد.