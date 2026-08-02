به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهسواری پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با هدف کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید، دانش‌آموزان می‌توانند از لباس فرم سال گذشته استفاده کنند و هیچ مدرسه‌ای حق ندارد خانواده‌ها را به تهیه لباس فرم جدید ملزم کند.



وی افزود: مدارس همچنین اجازه تغییر رنگ یا طرح لباس فرم مصوب را ندارند و این موضوع باید به طور کامل رعایت شود تا هزینه‌ای مازاد بر خانواده‌ها تحمیل نشود.



رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش قم بیان کرد: تنها دانش‌آموزان ورودی پایه‌های اول ابتدایی، هفتم و دهم در صورت نیاز به تهیه لباس فرم، نسبت به خرید آن اقدام خواهند کرد و سایر دانش‌آموزان می‌توانند از لباس سال گذشته خود استفاده کنند.



شهسواری با اشاره به نحوه تهیه لباس فرم مدارس گفت: خانواده‌ها هیچ الزامی برای خرید لباس فرم از یک تولیدکننده یا واحد خاص ندارند و می‌توانند با رعایت طرح و الگوی مورد تأیید مدرسه، لباس مورد نیاز خود را از هر تولیدکننده‌ای تهیه کنند یا نسبت به دوخت آن اقدام داشته باشند.



وی ادامه داد: انتخاب محل تهیه لباس فرم بر عهده خانواده‌ها است و رعایت الگوی مصوب مدرسه، ملاک اصلی در این زمینه خواهد بود.



رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش قم عنوان کرد: اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان قم حدود ۶۰ واحد تولیدی را برای همکاری در زمینه دوخت لباس فرم به آموزش و پرورش معرفی کرده است.



وی اضافه کرد: بخشی از فرآیند دوخت لباس فرم دانش‌آموزان نیز با استفاده از ظرفیت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش استان انجام خواهد شد.



شهسواری با اشاره به روند تعیین قیمت لباس فرم اظهار کرد: پیش از انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان، نمونه پارچه، کیفیت دوخت و قیمت پیشنهادی باید به تأیید انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه برسد.



وی افزود: پس از طی این مراحل، قیمت نهایی و مصوب از سوی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان اعلام خواهد شد و ملاک عمل مدارس و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.



رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش قم تأکید کرد: تولیدکنندگان موظف هستند لباس فرم را مطابق نمونه مورد تأیید و با رعایت قیمت مصوب تولید کنند و از تحمیل هرگونه هزینه غیرضروری به خانواده‌ها خودداری شود.



شهسواری گفت: چنانچه خانواده‌ها با مواردی نظیر کیفیت نامناسب لباس، گران‌فروشی یا هرگونه تخلف در فرآیند عرضه لباس فرم مواجه شوند، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت پیگیری و گزارش کنند.



وی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق خانواده‌ها، حفظ کیفیت لباس فرم و پایبندی به قیمت‌های مصوب از جمله الزاماتی است که تمامی تولیدکنندگان و عوامل مرتبط باید آن را مورد توجه قرار دهند.