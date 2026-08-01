  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

انفجار در مرکز مسکو؛ ۳ نفر کشته و ۱۵ نفر مجروح شدند

انفجار در مرکز مسکو؛ ۳ نفر کشته و ۱۵ نفر مجروح شدند

وزارت کشور روسیه اعلام کرد: انفجار در مرکز شهر مسکو ۱۸ کشته و زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت کشور روسیه اعلام کرد که به دنبال انفجار در یک کافه در مرکز شهر مسکو، سه نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

جزییات انفجار در کافه مسکو

کمیته ضد تروریسم روسیه اعلام کرد که انفجاری که منجر به کشته شدن ۳ نفر در کافه‌ای در مسکو شد، ناشی از یک بسته انفجاری بوده است.

این کمیته در تبیین جزئیات این حادثه تروریستی افزود که یک زن مجهول‌الهویه این بسته انفجاری را وارد کافه کرده و پس از آنکه نگهبان کافه سد راه او شده، بسته منفجر شده است.

این وزارتخانه تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت قربانیان یا سایر عوامل احتمالی این حادثه منتشر نکرده است.

کد مطلب 6905619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • م.ج IT ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      1 0
      پاسخ
      کارهای تروریستی زیر سر کشورهای غربی و مظنون اصلی این عملیات سرویس امنیتی انگلیس و موساد هستند. جنگ اوکراین و ایران که برای آمریکا و اسرائیل دلیل ژئوپلیتیک دارد، برای اروپا به خصوص به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است. اروپا به دنبال منابع و ذخایر طبیعی روسیه است زیرا پاشنه آشیل قاره سبز می‌باشد، ضمن اینکه جایگاه خود را در عرصه فن‌آوری نیز از دست داده است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها