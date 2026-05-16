دستگیری ۲ عضو باند قاچاق چوب حین درگیری با مأموران در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه عصر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از دستگیری دو نفر از عاملان قطع غیرمجاز درختان در منطقه پهنه‌کلا شهرستان ساری خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و گشت و مراقبت مستمر نیروهای یگان حفاظت، موضوع در دستور کار ویژه قرار گرفت. یگان حفاظت اداره‌کل با همکاری نماینده پلیس امنیت اقتصادی مستقر در اداره‌کل، پس از رصد و شناسایی تحرکات متخلفان، طی عملیاتی هدفمند موفق به دستگیری دو نفر از آنان شدند و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری با بیان اینکه متهمان در قالب یک باند سازمان‌یافته فعالیت می‌کردند، افزود: این افراد پس از قطع غیرمجاز درختان جنگلی، نسبت به دپو و انتقال چوب‌آلات اقدام و آن را در استان‌های همجوار به فروش می‌رساندند.

باقری جامخانه ادامه داد: در جریان عملیات دستگیری، یکی از قاچاقچیان با نیروهای حفاظتی وارد درگیری شد که با هوشیاری و اقدام قاطع مأموران، مهار و بازداشت شد.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه تعرض به انفال و منابع طبیعی با برخورد قانونی و بدون اغماض مواجه خواهد شد، تصریح کرد: پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و پیگیری برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی این باند ادامه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری در پایان با هشدار قاطع به سودجویان و قاچاقچیان چوب تأکید کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با هرگونه قطع، حمل و فروش غیرمجاز چوب به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای با تخریب سرمایه‌های ملی، منافع عمومی را به خطر اندازند.

وی همچنین از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.