پایش ۲۴ ساعته حریم تهران در ۱۱ منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری احمد معظمی گودرزی، با تشریح آخرین اقدامات شهرداری در حوزه صیانت از حریم شهر تهران اظهار کرد: در حال حاضر میان شهرداری تهران و استانداری تهران در خصوص مسئولیت صیانت از حریم، اختلاف حقوقی و قانونی وجود دارد. در دولت گذشته و در دوره ریاستجمهوری شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی، تمامی اختیارات مربوط به برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز و صیانت از حریم شهر تهران در اختیار شهرداری تهران بود اما در دولت فعلی استانداری تهران این مسئولیت را در حوزه اختیارات خود میداند.
وی افزود: با دستور شهردار تهران موضوع حریم از خطوط قرمز مدیریت شهری تهران است و شهرداری تا جایی که قانون اجازه داده با قاطعیت از حریم شهر صیانت کرده و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام داده است.
نیروهای حریمبان در مسیر صیانت از شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان با تأکید بر اینکه حفاظت از حریم با مخاطرات فراوانی همراه است، گفت: نیروهای ما در برخی مأموریتها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند و در این مسیر جانبازانی نیز تقدیم شدهاند.
وی از دادستانی تهران، دستگاههای امنیتی و نیروهای انتظامی خواست حمایت بیشتری از نیروهای شهرداری در اجرای مأموریتهای صیانت از حریم داشته باشند و افزود: موضع شهرداری تهران در موضوع حریم کاملاً روشن است؛ حفظ و صیانت از حریم شهر تهران و جلوگیری از هرگونه تعرض به آن که در این زمینه با هیچ فرد یا مجموعهای تعارف و مماشات ندارد.
پایش ۲۴ ساعته حریم در ۱۱ منطقه تهران
معظمی گودرزی با بیان اینکه از مجموع ۲۲ منطقه شهرداری تهران، ۱۱ منطقه دارای حریم هستند، اظهار کرد: این محدودهها به صورت ۲۴ ساعته تحت پایش قرار دارند و تمامی تحرکات به صورت مستمر رصد میشود.
وی ادامه داد: در ۱۲ گلوگاه حساس حریم که از نظر فنی نقاط قرمز ساختوسازهای غیرمجاز محسوب میشوند، دوربینهای نظارتی مستقر شده است و برنامهریزی کردهایم این تعداد را به ۲۴ نقطه افزایش دهیم.
رصد دقیقهای و جلوگیری از انتقال مصالح ساختمانی
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان خاطرنشان کرد: پایش این گلوگاهها به صورت دقیقهای، ساعتی و روزانه انجام میشود و به محض مشاهده هرگونه تخلف، اکیپهای عملیاتی در محل حاضر شده و از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری میکنند.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، جلوگیری از انتقال مصالح ساختمانی به محدودههای دارای ساختوساز غیرمجاز است و در همین راستا، گیتهای متعددی در ورودی گلوگاههای حریم مستقر شدهاند تا از ورود مصالح ساختمانی به این مناطق جلوگیری شود.
تأکید بر تداوم صیانت از حریم
معظمی گودرزی در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت از حریم شهر تهران یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است، گفت: شهرداری تهران با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، نظارتی و اجرایی، روند مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و صیانت از حریم را با جدیت ادامه خواهد داد و در این زمینه با هیچگونه تخلفی مماشات نخواهد کرد.
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