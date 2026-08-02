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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

سرنگونی ۱۱۵۸ پهپاد اوکراینی به دست روسها

سرنگونی ۱۱۵۸ پهپاد اوکراینی به دست روسها

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی این کشور طی ساعات گذشته شمار زیادی پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته ۱۱۵۸ پهپاد اوکراینی، شش بمب هوایی هدایت‌شونده و یک پرتاپه سامانه هیمارس ساخت آمریکا را سرنگون کردند.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.

کد مطلب 6906212

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