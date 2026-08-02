باند سارقان خودرو در مبارکه منهدم شد؛کشف ۷ فقره سرقت

سرهنگ مصطفی صادقزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سریالی خودرو در سطح شهرستان مبارکه، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس پاسگاه انتظامی دهسرخ قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی، بررسیهای دقیق میدانی و بهرهگیری از سرنخهای بهدستآمده، موفق شدند ردپای اعضای یک باند حرفهای سرقت را در این پرونده شناسایی کنند. مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی وارد عمل شده و متهمان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با اشاره به جزئیات دستگیری اعضای این باند تصریح کرد: در این عملیات متمرکز، ۴ نفر از اعضای باند شامل سارقان خودرو و مالخران اموال مسروقه دستگیر شدند. متهمان در بازجوییهای فنی و تخصصی پلیس، به ارتکاب ۷ فقره سرقت خودرو در محدوده شهرستانهای مبارکه و اصفهان اعتراف کردند.
صادقزاده به کشفیات بهدستآمده از مخفیگاه متهمان اشاره کرد و گفت: مأموران در بازرسی از محل اختفای سارقان، ۲ دستگاه خودروی پراید مسروقه را کشف و توقیف کردند. متهمان پرونده پس از اعتراف به جرایم خود و تکمیل پرونده مقدماتی، جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی با تأکید بر عزم جدی نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان و مخلان امنیت مالی شهروندان، خاطرنشان کرد: از عموم مردم درخواست میشود وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی نظیر دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال مجهز کنند، از پارک خودرو در نقاط خلوت، تاریک و فاقد روشنایی خودداری کرده و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
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