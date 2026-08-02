 ۴ مورد مبتلا به تب مالت در کاشان شناسایی شد

محبوبه زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشهای رسمی مبنی بر ابتلا به تب مالت در منطقه کاشان، تیم ویژه مراقبت و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام متشکل از کارشناسان بیماریهای واگیر، کارشناسان بهداشت محیط و نمایندگان اداره دامپزشکی بهسرعت به کانونهای شناساییشده اعزام شدند و اقدامات اپیدمیولوژیک خود را آغاز کردند.
وی با تشریح منشأ ابتلای این افراد افزود: بر اساس بررسیهای دقیق و کارشناسی انجامشده، مشخص شد که سه نفر از مبتلایان به دلیل تماس مستقیم با دام آلوده و یک نفر دیگر نیز به دلیل مصرف پنیر بومی و غیرپاستوریزه به این بیماری مبتلا شدهاند.
کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت کاشان به اقدامات ضربتی برای مهار بیماری اشاره و تصریح کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته با اداره دامپزشکی، مقرر شد عملیات واکسیناسیون دامها در مناطق پرخطر در اسرع وقت انجام شود؛ همزمان برنامههای بیماریابی فعال و پایشهای بهداشتی در منطقه با جدیت ادامه دارد.
زمانی با هشدار نسبت به خطرات مصرف فرآوردههای دامی غیرپاستوریزه گفت: بازرسان واحد بهداشت محیط ارزیابی و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع لبنیات سنتی را تشدید کردهاند. به شهروندان اکیداً توصیه میشود از خرید و مصرف فرآوردههای لبنی غیرپاستوریزه بهویژه پنیرهای محلی و فلهای که مراحل استاندارد بهداشتی را طی نکردهاند، خودداری کنند.
وی با برشمردن علائم اصلی این بیماری افزود: شهروندان در صورت مواجهه با علائمی همچون تب مداوم، تعریق شدید شبانه، ضعف مفرط، خستگی بیدلیل و دردهای مفصلی و استخوانی ــ بهویژه اگر سابقه تماس با دام یا مصرف لبنیات سنتی دارند ــ باید در کوتاهترین زمان ممکن جهت انجام معاینات بالینی و آزمایشهای تخصصی به مرکز خدمات جامع سلامت راوند مراجعه کنند.
کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت کاشان در پایان خاطرنشان کرد: طرحهای بیماریابی، مراقبت بالینی و آموزشهای عمومی به جامعه هدف همچنان در دستور کار قرار دارد؛ اما کنترل کامل تب مالت نیازمند همکاری جدی شهروندان در رعایت پروتکلهای بهداشتی، پرهیز از مصرف شیر و پنیر غیرپاستوریزه و گزارش سریع موارد مشکوک است.
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