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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

 ۴ مورد مبتلا به تب مالت در کاشان شناسایی شد

 ۴ مورد مبتلا به تب مالت در کاشان شناسایی شد

اصفهان- کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت شهرستان کاشان از شناسایی چهار بیمار مبتلا به تب مالت در این منطقه خبر داد.

محبوبه زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های رسمی مبنی بر ابتلا به تب مالت در منطقه کاشان، تیم ویژه مراقبت و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام متشکل از کارشناسان بیماری‌های واگیر، کارشناسان بهداشت محیط و نمایندگان اداره دامپزشکی به‌سرعت به کانون‌های شناسایی‌شده اعزام شدند و اقدامات اپیدمیولوژیک خود را آغاز کردند.

وی با تشریح منشأ ابتلای این افراد افزود: بر اساس بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام‌شده، مشخص شد که سه نفر از مبتلایان به دلیل تماس مستقیم با دام آلوده و یک نفر دیگر نیز به دلیل مصرف پنیر بومی و غیرپاستوریزه به این بیماری مبتلا شده‌اند.

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت کاشان به اقدامات ضربتی برای مهار بیماری اشاره و تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با اداره دامپزشکی، مقرر شد عملیات واکسیناسیون دام‌ها در مناطق پرخطر در اسرع وقت انجام شود؛ هم‌زمان برنامه‌های بیماریابی فعال و پایش‌های بهداشتی در منطقه با جدیت ادامه دارد.

زمانی با هشدار نسبت به خطرات مصرف فرآورده‌های دامی غیرپاستوریزه گفت: بازرسان واحد بهداشت محیط ارزیابی و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع لبنیات سنتی را تشدید کرده‌اند. به شهروندان اکیداً توصیه می‌شود از خرید و مصرف فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه به‌ویژه پنیرهای محلی و فله‌ای که مراحل استاندارد بهداشتی را طی نکرده‌اند، خودداری کنند.

وی با برشمردن علائم اصلی این بیماری افزود: شهروندان در صورت مواجهه با علائمی همچون تب مداوم، تعریق شدید شبانه، ضعف مفرط، خستگی بی‌دلیل و دردهای مفصلی و استخوانی ــ به‌ویژه اگر سابقه تماس با دام یا مصرف لبنیات سنتی دارند ــ باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن جهت انجام معاینات بالینی و آزمایش‌های تخصصی به مرکز خدمات جامع سلامت راوند مراجعه کنند.

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت کاشان در پایان خاطرنشان کرد: طرح‌های بیماریابی، مراقبت بالینی و آموزش‌های عمومی به جامعه هدف همچنان در دستور کار قرار دارد؛ اما کنترل کامل تب مالت نیازمند همکاری جدی شهروندان در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، پرهیز از مصرف شیر و پنیر غیرپاستوریزه و گزارش سریع موارد مشکوک است.

کد مطلب 6905974

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