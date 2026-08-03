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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۳

کشف ۱۱ قبضه سلاح کلت کمری توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه

کشف ۱۱ قبضه سلاح کلت کمری توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه

ارومیه - فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی، از کشف ۱۱ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری در گمرک مرزی سرو ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی با اعلام این خبر افزود: با تلاش و اشراف اطلاعاتی مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه، قاچاقچیان سلاح که قصد وارد کردن محموله جنگی به داخل کشور را داشتند، در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

فرمانده مرزبانی استان تصریح کرد: مرزبانان با اجرای ایست و بازرسی هدفمند در مرز سرو، توانستند در بازرسی بدنی از دو نفر تعداد ۱۱ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری به همرا سه عدد صدا خفه کن و شش تیغه خشاب کشف کنند.

سردار احمدی ادامه داد: در این عملیات تعداد دو نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

کد مطلب 6907814

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