متخلفان شکار غیرمجاز حیوانات وحشی در ازنا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور درویشی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از شناسایی و دستگیری متخلفان شکار غیر مجاز حیوانات وحشی از طریق شبکه های مجازی توسط یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان ازنا خبر داد.

وی گفت: محیط بانان یگان حفاظت اداره محیط زیست ازنا با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان، در پی انتشار تصاویر شکار حیوانات وحشی در شبکه های مجازی متخلفان را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس اداره محیط زیست ازنا گفت: با تشکیل تیم پیگیری موضوعات شکار و صید در فضای مجازی، تحقیقات گسترده ای در دستور کار مأموران یگان حفاظت این اداره قرار گرفت که به جمع آوری اطلاعات و شناسایی افراد خاطی و متخلف پرداختند.

درویشی بیان کرد: در این راستا یک قبضه سلاح «دولول شکاری ساچمه زنی کالیبر ۱۲»، یک قبضه سلاح شکاری گلوله زنی «برنو دوربین دار»، یک قبضه سلاح «ام یک» غیر مجاز، دو دستگاه دوربین چشمی، کارد سلاخی، قطار فشنگ، ۸ عدد فشنگ غیر مجاز چهارپاره، ۵ عدد فشنگ «کالیبر ۷.۹۲ گلوله زنی» و ۸۰ عدد فشنگ ساچمه زنی «کالیبر ۱۲ »از این متخلفان کشف و ضبط شد.

وی افزود: پس از جمع آوری مدارک و مستندات موجود، متخلفان مربوطه به همراه صورت جلسه تنظیمی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شدند.