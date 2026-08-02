سیدمنصور میرابوطالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۳۰ روز ۱۰ مردادماه، گزارش برخورد یک دستگاه خودروی سواری ال‌۹۰ با یک دستگاه تریلر در کیلومتر ۶۸ آزادراه قم ـ کاشان و در محدوده مشکات دریافت شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر کاشان به محل اعزام شد و اقدامات لازم برای امدادرسانی به سرنشینان خودرو انجام گرفت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کاشان با بیان اینکه در این سانحه پنج نفر حادثه دیدند، تصریح کرد: چهار نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

میرابوطالبی ادامه داد: دو نفر از مصدومان توسط عوامل اورژانس و دو مصدوم دیگر نیز با همکاری تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر در آزادراه‌ها خاطرنشان کرد: رانندگان باید با رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از خستگی و خواب‌آلودگی و توجه به هشدارهای ترافیکی، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.