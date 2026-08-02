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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

اعزام کاروان خدمت‌رسانی ۵۰ نفره شهرداری سمنان به کربلای معلی

اعزام کاروان خدمت‌رسانی ۵۰ نفره شهرداری سمنان به کربلای معلی

سمنان- شهردار سمنان از اعزام کاروان خدمت‌رسانی ۵۰ نفره از سوی شهرداری و مدیریت شهری سمنان برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی ظهر یکشنبه در بازدید از موکب الرضا(ع) شهرداری سمنان در کربلای معلی با حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر این شهر، اعلام کرد: موکب‌الرضای شهرداری سمنان برای هشتمین سال متوالی است که در کربلا برپا می شود.

وی از اعزام کاروان خدمترسانی ۵۰ نفره از سوی شهرداری و مدیریت شهری سمنان برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد

شهردار سمنان اعلام کرد: نظافت موکب جامع امام حسین(ع) با ظرفیت ۱۱ هزار زائر از جمله اقداماتی است که کاروان اعزامی شهرداری سمنان در کربلای معلی بر عهده دارد.

قاسمی این حضور را یک «سرمایه‌گذاری راهبردی» خواند و ابراز کرد: رضایتمندی زائران اربعین حسینی هدف و محور اصلی فعالیت های این موکب است.

وی افزود: ضایت زائران و آرامشی که در محیط زیستِ موکب فراهم می‌شود، بزرگ‌ترین پاداش برای این خادمان است

کد مطلب 6906024

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