خبرگزاری مهر، گروه استانها-اکرم محمدی: پیادهروی اربعین حسینی فراتر از یک سفر معنوی پیوندی میان جانهای مشتاق و خادمان بیادعای است که عشق اباعبد الله(ع) را در دل دارند.
استان همدان بهعنوان یکی از کانونهای اصلی مسیر رفت و برگشت زائران اربعین همچون سالهای گذشته مشتاق پذیرایی و خدمت به زائران حسینی است و از زن مرد و کوچک و بزرگ در این مسیر گام بر میدارند.
بانوان همدانی با حضوری پررنگ و ایثارگرانه ستونخیمهی موکبهای اربعین شدهاند؛ زنانی که در «موکب محبین حضرت خدیجه(س)» و «آشپزخانه مرکزی ستاد اربعین روستای شورین» نمادی از خدمت بیچشمداشت هستند.
خدمترسانی در این مواکب فراتر از پخت غذا یا اسکان زوار است چراکه جوهره اصلی اربعین در جانهای فداکار مردمی نهفته است که بدون چشمداشت مادی میزبانی از زائران اربعین حسینی را با نهایت عشق انجام میدهند.
این گزارش روایتی است از عزم زنانی که در سایه سار ارادت به اهلبیت(ع) موکب راه اندازی کرده و یا برای پشتیبانی از مواکب آشپزی میکنند؛ زنانی که حضرت زینب(س) الگوی آنها در استقامت و پایداری است.
معصومه جعفرزاده مسئول موکب محبین حضرت خدیجه(س) در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب محبین حضرت خدیجه(س) در مسیر برگشت در جاده تهران و دقیقا مقابل دانشکده علم و فناوری مستقر است.
وی با اشاره به زمان آغاز به کار این موکب گفت: براساس برنامهریزیهای اولیه قرار بود فعالیت رسمی موکب از پنجم صفر آغاز شود؛ اما خادمان ما از سوم صفر در محل مستقر شدند تا مقدمات کار و ساماندهی تجهیزات را انجام دهند ولی به دلیل حضور و ورود زودهنگام زائران به موکب، از همان بعدازظهر روز سوم ماه صفر ارائه خدمات را به صورت رسمی آغاز شد.
مسئول موکب محبین حضرت خدیجه(س) در خصوص مدت زمان استقرار این موکب افزود: با توجه به اینکه این موکب در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی قرار دارد، فعالیت ما تا یکی دو روز پس از روز اربعین به منظور پوشش کامل زوار در مسیر بازگشت ادامه خواهد داشت.
چهار سال خدمترسانی با اتکا به نذورات مردمی
وی با بیان اینکه امسال چهارمین سال پیاپی برپایی موکب محبین حضرت خدیجه(س) است، ادامه داد: تمامی هزینهها و خدمات ارائه شده در این موکب از محل کمکهای مردمی و نذورات خیرین تامین میشود و هیچگونه بودجه یا کمک دولتی دریافت نکردهایم. شهروندان و خیرینی که مایل به مشارکت و پشتیبانی مالی هستند، با حضور در محل موکب ضمن بازدید از روند کار، کمکهای خود را تحویل خادمان دهند.
جعفرزاده درباره کادر اجرایی موکب و تنوع خدمات ارائه شده بیان کرد: مدیریت و بدنه اصلی این موکب را بانوان تشکیل میدهند؛ به طوری که حدود ۵۰ نفر خادم خانم در این مجموعه فعال هستند و در کنار آنها ۷ تا ۸ نفر از آقایان نیز به عنوان خادم در کارهای اجرایی و سنگینتر به ما کمک میکنند.
وی خدمات ارائه شده در موکب محبین حضرت خدیجه(س) را بسیار متنوع خواند و تصریح کرد: پذیرایی از زوار در وعدههای مختلف غذایی، اسکان، برپایی نماز جماعت، قرائت ادعیه و زیارت عاشورا و برنامههای استغاثه بخشی از اقدامات مذهبی است که در موکب انجام میشود.
مسئول موکب محبین حضرت خدیجه(س) افزود: در بخشهای دیگر موکب غرفه فرهنگی، غرفه ویژه کودکان، ارائه خدمات مشاورهای و همچنین خدمات درمانی و امدادی با همکاری و حضور نیروهای هلالاحمر به زائران خدمترسانی میشود.
وی ادامه داد: از اولین سالی که موکب محبین حضرت خدیجه(ص) را راه اندازی کردیم، زوار همواره ابراز خرسندی کردهاند و برایشان جالب و شایسته تقدیر بوده که موکبی با این حجم گسترده از فعالیت به دست بانوان اداره میشود. حتی بسیاری از زائرانی که امسال به ما مراجعه میکنند، میگویند سال گذشته نیز مهمان این موکب بودهاند و به دلیل کیفیت خدمات و برخورد مناسب خادمان، امسال هم به اینجا آمدهاند.
فعالیت ۱۲ ساله آشپزخانه مرکزی ستاد اربعین با همت بانوان روستای شورین
مصطفی رضاییان مسئول موکب و آشپزخانه مرکزی ستاد اربعین شهرستان همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات فعالیتها، ظرفیتهای پذیرایی و اسکان، خاطرات دوران خدمت و نحوه تعامل با ستاد اربعین برای خدمترسانی به زائران حسینی پرداخت.
وی با اشاره به پیشینه فعالیت این مرکز اظهار کرد: موکب آشپزخانه مرکزی ستاد اربعین شهرستان همدان مستقر در روستای «شورین» است و امسال تقریباً دوازدهمین سالی است که فعالیت خود را آغاز کرده و اقدام به برپایی این ایستگاه خدمترسانی کردهایم.
مسئول موکب و آشپزخانه مرکزی ستاد اربعین شهرستان همدان درباره رسالت اصلی این آشپزخانه عنوان کرد: کار اصلی ما در این موکب، پخت روزانه ۲ تا ۳ هزار پرس غذای گرم است و علاوه بر توزیع مستقیم، نقش کلیدی ما پشتیبانی از سایر مواکب منطقه است؛ به طوری که اگر مواکب دیگر در طول روز با کمبود غذا مواجه شوند یا زائر بیشتری به آنها مراجعه کند، آشپزخانه مرکزی ما بلافاصله تامین کسر غذای آنها را بر عهده میگیرد و آن را پوشش میدهد.
وی در خصوص بازه زمانی فعالیت این موکب تصریح کرد: خادمان ما از ۱۰ روز مانده به روز اربعین کار پختوپز و آمادهسازی را آغاز میکنند و این خدماترسانی تا ۴ یا ۵ روز پس از اربعین نیز ادامه دارد چراکه بیشتر مواکب از روز اربعین به بعد جمعآوری میشوند و زائران در مسیر برگشت برای تامین غذا دچار مشکل میشوند. در این روزها، آشپزخانه ما به طور کامل و تا زمان عبور آخرین زوار وظیفه تامین غذای مسافران کربلا را انجام میدهد.
حضور ۵۰ بانوی خادم بدون هیچگونه چشمداشت مالی
رضائیان با تجلیل از زحمات خادمان این موکب گفت: تمام آشپزها و نیروهای شاغل در این آشپزخانه مرکزی از بانوان نجیب و فداکار روستای شورین هستند که بدون هیچگونه چشمداشت مادی و صرفاً از روی عشق به امام حسین (ع) پای کار آمدهاند.
وی درباره نحوه سازماندهی خادمان افزود: در مجموع ۵۰ نفر خادم خانم در این آشپزخانه فعالیت دارند؛ به دلیل حجم بالای کار و سنگینی فرآیند پختوپز، نیروها به صورت شیفتی کار میکنند؛ به طوری که در هر وعده پخت، حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر از بانوان خادم در آشپزخانه حضور فعال دارند.
مسئول موکب و آشپزخانه مرکزی ستاد اربعین شهرستان همدان در تشریح وضعیت اسکان زوار گفت: اگرچه تمرکز اصلی ما بر روی پخت غذا است، اما خدمات اسکان را نیز ارائه میدهیم. ارتباط ما با برخی از زائران به سالهای گذشته برمیگردد و آنها در تماسهای قبلی هماهنگیهای لازم را انجام میدهند؛ چه به صورت خانوادگی، با خودروی سواری یا با اتوبوس تشریف میآورند.
وی افزود: برای اسکان خانوادگی ۵ باب منزل مسکونی در روستا هماهنگ شده است و برای زائرانی که با اتوبوس و به صورت کاروانی سفر میکنند نیز ۲ حسینیه مجهز را برای اسکان موقت آماده کردهایم.
خاطرهای ماندگار از تماس زائر قدرشناس از مسیر پیادهروی
رضائیان در ادامه به خاطره شیرینی از یک زائر اشاره کرد و افزود: شیرینترین خاطره من مربوط به سه سال پیش است؛ خانوادهای به موکب ما آمدند، میهمان آشپزخانه ما بودند، غذایشان را میل کردند و آنها را اسکان دادیم و سپس راهی سفر کربلا شدند؛ من شماره تماس آنها را نداشتم اما آنها شماره مرا ذخیره کرده بودند. ۲ سال بعد از مسیر پیادهروی با من تماس گرفتند و گفتند «ما به یاد شما و خادمان آشپزخانه مرکزی همدان قدم برمیداریم و نایبالزیاره شما هستیم»، این تماس غیرمنتظره و قدرشناسی زوار بعد از دو سال، بسیار مسرتبخش بود و به عنوان خاطرهای فراموشنشدنی در ذهن من ماندگار شد چراکه نشان داد زائر در طول مسیر نیز به یاد خادمان خود است.
وی با اشاره به نحوه پشتیبانی مالی و اقلامی موکب گفت: هزینهها و اقلام مورد نیاز آشپزخانه از دو مسیر تامین میشود؛ بخشی از آن کمکهای مردمی است که در سطح روستا و استان جمعآوری میشود و بخش دیگر شامل اقلام اولیه و مواد غذایی است که از سوی ستاد اربعین شهرستان در اختیار ما قرار میگیرد تا خادمان آن را طبخ کرده و به دست زائران برسانند.
مسئول موکب و آشپزخانه مرکزی ستاد اربعین شهرستان همدان درباره نحوه مشارکت شهروندان افزود: موکب و آشپزخانه مرکزی دارای یک شماره کارت رسمی و ثبتشده است که آن را در سطح استان و روستا توزیع کردهایم تا هر کسی مایل به واریز نذورات نقدی باشد از این طریق اقدام کند.
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