به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش در حاشیه نشست خبری جوان برتر سال، در جمع خبرنگاران گفت: آمار سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ۱۳۹ هزار و ۵۰۵ فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده که ارزش آن حدود ۴۶ همت است.

وی گفت: این آمار نشان می‌دهد که با وجود شرایط خاص کشور و دوران جنگ، بانک‌ها توانسته‌اند در سه ماه نخست سال ۴۶ همت وام ازدواج پرداخت کنند و روند خدمت‌رسانی متوقف نشده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش ادامه داد: در حال حاضر ۵۵۶ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. رقمی که تقریبا مشابه سال گذشته و سال قبل از آن است. از سال‌های گذشته فاصله‌ای میان تعداد متقاضیان و میزان پرداخت وام وجود داشته، اما هر سال بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده و تلاش می‌کنیم تعداد افراد در صف را به حداقل برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان پرداخت وام ازدواج مربوط به بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی بوده است. در مقابل، بانک سرمایه با وجود داشتن ۲۵۰ متقاضی، تاکنون هیچ وام ازدواجی پرداخت نکرده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش افزود: در این زمینه همکاری خوبی با سازمان بازرسی کل کشور داریم و تخلفات از طریق مراجع نظارتی و بانک مرکزی پیگیری شده و با بانک‌های متخلف برخورد صورت گرفته است.

وی گفت: خبر خوب این است که با وجود همه شرایط کشور، در سه‌ماهه اول سال حدود ۴۶ همت وام ازدواج پرداخت شده است. اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، حدود ۴۵۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت خواهد شد. همچنین سقف وام ازدواج نیز نسبت به قبل تغییری نداشته است.