پورجمشیدیان: خروج ۳ میلیون زائر از مرزهای اربعینی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پور جمشیدیان ظهر یکشنبه در جریان بازدید از مرز باشماق مریوان، از ثبت تردد گسترده زائران اربعین خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مرزهای اربعینی کشور خارج شدهاند و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند.
علیاکبر پورجمشیدیان در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه تاکنون مشکل جدی که روند زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را با اختلال مواجه کند، گزارش نشده و خدماترسانی در مرزها به شکل مطلوب در حال انجام است.
توصیه به استفاده از مرزهای باشماق و تمرچین
وی با اشاره به ظرفیتهای مناسب مرز باشماق گفت: از همه زائران درخواست میکنیم برای مدیریت بهتر تردد، از تمامی مرزهای اربعینی بهویژه باشماق و تمرچین استفاده کنند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: زیرساختهای بسیار خوبی در مرز باشماق فراهم شده و مواکب اهل سنت و شیعه، فرمانداری، شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی با تمام توان در حال خدمترسانی به زائران هستند.
پورجمشیدیان با بیان اینکه امکانات مناسبی در دو سوی مرز ایران و عراق فراهم شده است، تصریح کرد: باشماق یکی از بهترین مرزهای اربعینی کشور به شمار میرود و زائران علاوه بر بهرهمندی از آبوهوای مناسب، از خدمات و تسهیلات مطلوب نیز برخوردار خواهند شد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از حملونقل زائران در مسیرهای منتهی به مرز، چه در ایران و چه در عراق، بهصورت رایگان انجام میشود که این موضوع شرایط سفر را برای زائران تسهیل کرده است.
کاهش ازدحام مهران با توزیع تردد
قائممقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: استفاده بیشتر از مرزهای باشماق و تمرچین موجب کاهش ازدحام در مرز مهران خواهد شد و در نتیجه امکان ارائه خدمات شایستهتر به زائران فراهم میشود.
وی همچنین از باشماق و تمرچین به عنوان «مرزهای وحدت» یاد کرد و گفت: در این مرزها همدلی و همکاری اهل سنت و شیعه در خدمترسانی به زائران بهخوبی نمایان است و این وحدت در طرف عراقی نیز مشاهده میشود.
پیگیری برای ساماندهی بازگشت زائران
پورجمشیدیان در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات بازگشت زائران از عراق اظهار کرد: بخشی از این مسائل به طرف عراقی مربوط است، اما از سال گذشته برنامهریزیهایی برای ساماندهی محل استقرار خودروها و هدایت زائران در مسیر بازگشت آغاز شده است.
وی افزود: در محدوده عمودهای ۵۷ تا ۵۹ اقداماتی برای تعیین محلهای مشخص، استقرار مواکب و راهنمایی زائران در دست پیگیری است تا بازگشت زائران با سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین تأکید کرد: پیگیریها برای ایجاد محل مناسب جهت استقرار ناوگان حملونقل در نزدیکی مسیر بازگشت زائران ادامه دارد و امیدواریم با همکاری مسئولان عراقی، این مشکل در سالهای آینده به حداقل برسد.
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