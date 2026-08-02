موکب پیامبر اعظم (ص) از سال ۹۶ میزبان زائران اربعین است

اکبر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت موکب پیامبر اعظم (ص) این شهرستان در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: این موکب از سال ۱۳۹۶ تاکنون به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج راهاندازی شده و هر سال در مسیر بازگشت زائران اربعین، خدمات متنوعی را به عاشقان سیدالشهدا (ع) ارائه میدهد.
وی با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، از حضور رسانهها در انعکاس خدماترسانی به زائران قدردانی کرد و افزود: موکب پیامبر اعظم (ص) به دلیل قرار گرفتن در مسیر بازگشت زائران از استانهای کرمانشاه و کردستان به سمت آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، نقش مهمی در ارائه خدمات به زائرانی دارد که پس از سفر معنوی اربعین نیازمند استراحت و تجدید قوا هستند.
وی با بیان اینکه زیرساختهای مناسبی برای رفاه زائران در این موکب فراهم شده است، گفت: فضای مناسب برای توقف خودروها، نمازخانه ویژه خواهران و برادران، سرویسهای بهداشتی، حمام و محل اسکان و استراحت شبانه و روزانه از جمله امکاناتی است که در اختیار زائران قرار گرفته است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج ادامه داد: فعالیت موکب از چهار روز گذشته آغاز شده و در روزهای ابتدایی روزانه غذا میان زائران توزیع میشد و با افزایش حجم تردد، میزان طبخ و توزیع غذا افزایش مییابد.
وی همچنین از حضور مستمر نیروهای جهادی در بخشهای مختلف موکب خبر داد و افزود: هر روز بین ۲۰ تا ۳۰ نفر از جهادگران بسیجی به صورت شبانهروزی در حوزههایی همچون پذیرایی، نظافت، راهنمایی و خدمترسانی به زائران فعالیت دارند.
اسماعیلی با اشاره به اهمیت ایجاد امنیت برای زائران خاطرنشان کرد: از ساعت ۱۸ عصر تا ۶ صبح نیز ۲۰ تا ۳۰ نفر از بسیجیان و نیروهای جهادی مسئولیت تأمین امنیت موکب را بر عهده دارند تا خانوادههایی که در این محل اسکان مییابند، با آرامش خاطر استراحت کنند.
وی در پایان اربعین حسینی را نمادی از آگاهی، وحدت و حرکت در مسیر آرمانهای اسلامی دانست و گفت: فرهنگ اربعین تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه بستری برای ترویج ارزشهای دینی و آمادگی جامعه اسلامی برای تحقق عدالت جهانی به شمار میرود.
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