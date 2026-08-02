بازدید رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور از مرز باشماق مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر پورجمشیدیان بعدازظهر یکشنبه در این بازدید که با همراهی آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، انجام شد، از بخشهای مختلف مرز بازدید و روند خدماترسانی دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و خدماتی مستقر در مرز باشماق را از نزدیک بررسی کرد.
وی همچنین آخرین اقدامات انجامشده برای تسهیل تردد زائران اربعین را مورد ارزیابی قرار داد.
مرز بینالمللی باشماق مریوان برای پنجمین سال متوالی بهعنوان یکی از مرزهای رسمی تردد زائران، آماده ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات است. این مرز بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای کشور در ایام اربعین، با فراهم بودن زیرساختهای مناسب، هرساله نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران داخلی و خارجی ایفا میکند.
آبوهوای مطبوع، آرامش مسیر و مهماننوازی مردم کردستان نیز از مهمترین دلایل استقبال زائران از مرز باشماق برای سفر به عتبات عالیات به شمار میرود.
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