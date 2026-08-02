  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

بازدید رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور از مرز باشماق مریوان

بازدید رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور از مرز باشماق مریوان

مریوان- رئیس ستاد مرکزی اربعین در سفر به کردستان از مرز باشماق مریوان بازدید کرد و در جریان روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی و آمادگی زیرساخت‌های این گذرگاه مرزی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان بعدازظهر یکشنبه در این بازدید که با همراهی آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، انجام شد، از بخش‌های مختلف مرز بازدید و روند خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و خدماتی مستقر در مرز باشماق را از نزدیک بررسی کرد.

وی همچنین آخرین اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تردد زائران اربعین را مورد ارزیابی قرار داد.

بازدید رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور از مرز باشماق مریوان

مرز بین‌المللی باشماق مریوان برای پنجمین سال متوالی به‌عنوان یکی از مرزهای رسمی تردد زائران، آماده ارائه خدمات به زائران عتبات عالیات است. این مرز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های کشور در ایام اربعین، با فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب، هرساله نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران داخلی و خارجی ایفا می‌کند.

بازدید رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور از مرز باشماق مریوان

آب‌وهوای مطبوع، آرامش مسیر و مهمان‌نوازی مردم کردستان نیز از مهم‌ترین دلایل استقبال زائران از مرز باشماق برای سفر به عتبات عالیات به شمار می‌رود.

کد مطلب 6906368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها