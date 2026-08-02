جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۷ شهید و ۲۳ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شده است.
هنوز شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبودهاند.
از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱۲۳۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۰۷۶ نفر مجروح شدهاند. همچنین پیکر ۸۰۴ شهید در این مدت از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۵۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۱۸۵ نفر افزایش یافته است.
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