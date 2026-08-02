واکنش حماس به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد: بمباران جنایتکارانه، وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که از صبح امروز آغاز شده و به شهادت بیش از ۱۸ شهروند فلسطینی و حذف کامل خانواده‌هایی از ثبت احوال منجر شده است، تشدید عامدانه‌ای است که کابینه جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو با هدف اخلال در تفاهم‌های حاصل ‌شده با میانجی‌ها، از جمله دولت آمریکا، برای تکمیل اجرای توافق آتش‌بس در پیش گرفته است.

حماس در بیانیه‌ای مطبوعاتی از میانجی‌ها و طرف‌های ضامن توافق آتش‌بس خواست مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و این جنایت‌های صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کنند.

این جنبش همچنین خواستار اقدام فوری میانجی‌ها و طرف‌های ضامن برای اعمال فشار بر کابینه رژیم اشغالگر به‌ منظور توقف جنایت‌هایش علیه مردم فلسطین شد و تاکید کرد که این رژیم باید مطابق مفاد توافق، به توقف تجاوزات خود ملزم شود.

حماس تصریح کرد این اقدامات وحشیانه که در سطح جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد، مستلزم اقدام رسمی و حقوقی جامعه بین‌المللی برای محاکمه سران رژیم اشغالگر و اتخاذ تدابیری است که حمایت از ملت بی‌دفاع فلسطین را تضمین کند؛ ملتی که همچنان با خطر نسل‌کشی و کوچ اجباری مواجه است.