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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

فعله‌گری: استفاده از دستگاه «کش‌لس» برای فرار مالیاتی جرم است

فعله‌گری: استفاده از دستگاه «کش‌لس» برای فرار مالیاتی جرم است

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: استفاده از دستگاه‌های «کش‌لس» با هدف کتمان درآمد و فرار از پرداخت مالیات، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

مصطفی فعله‌گری در گفت‌گو با خبرنگار مهر نسبت به تبلیغات منتشرشده در فضای مجازی درباره امکان پنهان‌سازی درآمد از طریق دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی موسوم به «کش‌لس» هشدار داد و تأکید کرد: چنین ادعاهایی فاقد وجاهت قانونی است.

وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با اتکا به قوانین موجود و بهره‌گیری از اطلاعات بانکی، مالی و تراکنش‌های اقتصادی، فعالیت‌های درآمدی مؤدیان را رصد می‌کند و هیچ ابزار پرداختی امکان مخفی کردن درآمد را فراهم نمی‌کند.

وی با بیان اینکه ملاک تعیین مالیات، میزان درآمد واقعی اشخاص است، افزود: نوع ابزار دریافت وجه تأثیری در شمول مالیات ندارد و مبالغی که از طریق کارتخوان، دستگاه‌های کش‌لس، کارت‌به‌کارت، چک یا سایر شیوه‌های پرداخت با ماهیت درآمدی دریافت می‌شود، مشمول قوانین مالیاتی خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: برخی افراد با انتشار تبلیغات نادرست، دستگاه‌های کش‌لس را راهکاری برای دور زدن قوانین مالیاتی معرفی می‌کنند، در حالی که این ابزارها نیز به شبکه رسمی پرداخت متصل هستند و تراکنش‌های آنها قابل ردیابی و بررسی است.

وی تأکید کرد: استفاده از حساب‌های غیرتجاری، جابه‌جایی وجوه یا به‌کارگیری روش‌های غیرمتعارف برای کتمان درآمد، نه تنها مانع تشخیص مالیات نخواهد شد، بلکه زمینه اعمال جرایم غیرقابل بخشش و پیگیری قانونی را نیز فراهم می‌کند.

فعله‌گری شفافیت اقتصادی را لازمه تحقق عدالت مالیاتی دانست و از صاحبان مشاغل خواست با پرهیز از اعتماد به تبلیغات گمراه‌کننده، تکالیف قانونی خود را به‌موقع انجام دهند.

وی همچنین از شهروندان و فعالان اقتصادی خواست در صورت اطلاع از موارد فرار مالیاتی یا کتمان درآمد، موضوع را از طریق مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ و سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی گزارش کنند.

کد مطلب 6906273

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