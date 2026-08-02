مصطفی فعله‌گری در گفت‌گو با خبرنگار مهر نسبت به تبلیغات منتشرشده در فضای مجازی درباره امکان پنهان‌سازی درآمد از طریق دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی موسوم به «کش‌لس» هشدار داد و تأکید کرد: چنین ادعاهایی فاقد وجاهت قانونی است.

وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با اتکا به قوانین موجود و بهره‌گیری از اطلاعات بانکی، مالی و تراکنش‌های اقتصادی، فعالیت‌های درآمدی مؤدیان را رصد می‌کند و هیچ ابزار پرداختی امکان مخفی کردن درآمد را فراهم نمی‌کند.

وی با بیان اینکه ملاک تعیین مالیات، میزان درآمد واقعی اشخاص است، افزود: نوع ابزار دریافت وجه تأثیری در شمول مالیات ندارد و مبالغی که از طریق کارتخوان، دستگاه‌های کش‌لس، کارت‌به‌کارت، چک یا سایر شیوه‌های پرداخت با ماهیت درآمدی دریافت می‌شود، مشمول قوانین مالیاتی خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: برخی افراد با انتشار تبلیغات نادرست، دستگاه‌های کش‌لس را راهکاری برای دور زدن قوانین مالیاتی معرفی می‌کنند، در حالی که این ابزارها نیز به شبکه رسمی پرداخت متصل هستند و تراکنش‌های آنها قابل ردیابی و بررسی است.

وی تأکید کرد: استفاده از حساب‌های غیرتجاری، جابه‌جایی وجوه یا به‌کارگیری روش‌های غیرمتعارف برای کتمان درآمد، نه تنها مانع تشخیص مالیات نخواهد شد، بلکه زمینه اعمال جرایم غیرقابل بخشش و پیگیری قانونی را نیز فراهم می‌کند.

فعله‌گری شفافیت اقتصادی را لازمه تحقق عدالت مالیاتی دانست و از صاحبان مشاغل خواست با پرهیز از اعتماد به تبلیغات گمراه‌کننده، تکالیف قانونی خود را به‌موقع انجام دهند.

وی همچنین از شهروندان و فعالان اقتصادی خواست در صورت اطلاع از موارد فرار مالیاتی یا کتمان درآمد، موضوع را از طریق مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ و سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی گزارش کنند.