بازگشت زائران اربعین به خراسان جنوبی آغاز شد؛ اعزام ۵ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همزمان با پایان تدریجی سفر زائران، عملیات بازگشت نیز در حال انجام است و تاکنون یک هزار و ۳۱۰ نفر از زائران استان در قالب ۴۰ سفر به خراسان جنوبی بازگشته‌اند.

وی با اشاره به تداوم نظارت بر خدمات حمل‌ونقل زائران بیان کرد: بازدیدهای مستمر از سایت‌های فروش اینترنتی بلیت، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری و ناوگان فعال در طرح اربعین با هدف ارائه خدمات مطلوب و جلوگیری از هرگونه تخلف انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: نیروهای این اداره‌کل از آغاز اجرای طرح اربعین به‌صورت شبانه‌روزی در پایانه مرزی مهران مستقر هستند و علاوه بر راهنمایی و پاسخگویی به زائران، در هماهنگی اعزام و بازگشت، مدیریت ناوگان و ارائه خدمات مورد نیاز نقش‌آفرینی می‌کنند.

جلال‌زاده رعایت نرخ‌های مصوب، کنترل ایمنی ناوگان، بررسی وضعیت فنی خودروها و نظارت بر کیفیت خدمات‌رسانی را از مهم‌ترین محورهای نظارتی در اجرای طرح اربعین عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کارشناسان راهداری در پایانه‌های مسافربری و مبادی ورودی و خروجی استان به‌صورت مستمر بر روند جابه‌جایی زائران نظارت دارند، گفت: هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه اضافی، برخورد نامناسب یا امتناع از ارائه خدمات با قاطعیت از طریق کمیسیون‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گران‌فروشی، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ یا همکاران مستقر در پایانه‌های مسافربری و مرز مهران اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.