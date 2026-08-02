بازگشت زائران اربعین به خراسان جنوبی آغاز شد؛ اعزام ۵ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همزمان با پایان تدریجی سفر زائران، عملیات بازگشت نیز در حال انجام است و تاکنون یک هزار و ۳۱۰ نفر از زائران استان در قالب ۴۰ سفر به خراسان جنوبی بازگشتهاند.
وی با اشاره به تداوم نظارت بر خدمات حملونقل زائران بیان کرد: بازدیدهای مستمر از سایتهای فروش اینترنتی بلیت، شرکتهای حملونقل مسافربری و ناوگان فعال در طرح اربعین با هدف ارائه خدمات مطلوب و جلوگیری از هرگونه تخلف انجام میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی ادامه داد: نیروهای این ادارهکل از آغاز اجرای طرح اربعین بهصورت شبانهروزی در پایانه مرزی مهران مستقر هستند و علاوه بر راهنمایی و پاسخگویی به زائران، در هماهنگی اعزام و بازگشت، مدیریت ناوگان و ارائه خدمات مورد نیاز نقشآفرینی میکنند.
جلالزاده رعایت نرخهای مصوب، کنترل ایمنی ناوگان، بررسی وضعیت فنی خودروها و نظارت بر کیفیت خدماترسانی را از مهمترین محورهای نظارتی در اجرای طرح اربعین عنوان کرد.
وی با بیان اینکه کارشناسان راهداری در پایانههای مسافربری و مبادی ورودی و خروجی استان بهصورت مستمر بر روند جابهجایی زائران نظارت دارند، گفت: هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه اضافی، برخورد نامناسب یا امتناع از ارائه خدمات با قاطعیت از طریق کمیسیونهای ذیربط پیگیری خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گرانفروشی، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ یا همکاران مستقر در پایانههای مسافربری و مرز مهران اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
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