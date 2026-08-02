فراخوان سوگواره ملی فرهنگی هنری «اشک قلم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سوگواره ملی فرهنگی هنری «اشک قلم» با محوریت هنر خوشنویسی و با هدف پیوند میان هنر، معنویت و مفاهیم ارزشمند نهضت عاشورا برگزار میشود و فرصتی برای حضور و رقابت هنرمندان در عرصه خلق آثار آیینی و مذهبی فراهم کرده است.
خوشنویسی در سه گرایش؛ محور اصلی سوگواره «اشک قلم»
بر اساس فراخوان منتشرشده، بخش اصلی این سوگواره به هنر خوشنویسی اختصاص دارد و هنرمندان میتوانند آثار خود را در گرایشهای ثلث، نستعلیق و شکسته نستعلیق به دبیرخانه ارسال کنند.
برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی با حضور هنرمندان و استادان این حوزه، همچنین برپایی نمایشگاهی از آثار منتخب، از دیگر برنامههای پیشبینیشده در حاشیه این رویداد فرهنگی هنری است.
اهدای جوایز نقدی به برگزیدگان
در پایان این سوگواره، آثار برتر پس از طی مراحل داوری معرفی و از صاحبان آثار برگزیده تجلیل خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه، جوایز این دوره شامل موارد زیر است:
نفر اول: دیپلم افتخار جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال
نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال
نفر سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال
شایسته تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال
همچنین هر هنرمند میتواند در هر یک از گرایشهای اعلامشده، حداکثر سه اثر برای شرکت در سوگواره ارسال کند.
اعلام زمانبندی مراحل برگزاری
بر اساس تقویم اجرایی سوگواره ملی فرهنگی هنری «اشک قلم»، آخرین مهلت ثبتنام و ارسال تصویر آثار ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
نتایج آثار راهیافته به مرحله نهایی در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد و داوری نهایی آثار نیز ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ انجام میشود.
همچنین آخرین مهلت ارسال فیزیکی آثار راهیافته به مرحله نهایی، ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شده و زمان برگزاری آیین اختتامیه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
ثبتنام از طریق سامانه سوگواره
علاقهمندان برای ثبتنام و ارسال آثار میتوانند تنها از طریق سامانه www.roytab.ir اقدام کنند.
دبیرخانه سوگواره ملی فرهنگی هنری «اشک قلم» در استان لرستان، شهرستان خرمآباد مستقر است و هنرمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه این رویداد ارتباط برقرار کنند.
نشانی دبیرخانه این سوگواره به آدرس استان لرستان، خرمآباد، میدان ۲۲ بهمن، ابتدای کوی جهادگران، نبش خیابان صدرا، جهاد دانشگاهی استان لرستان، معاونت فرهنگی اعلام شده است.
سوگواره «اشک قلم» با بهرهگیری از ظرفیت هنر خوشنویسی، تلاش دارد زمینهای برای بازنمایی مفاهیم عاشورایی، حمایت از هنرمندان آیینی و گسترش تولید آثار فرهنگی مرتبط با فرهنگ حسینی فراهم کند.
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