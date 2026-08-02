به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امروز در حاشیه جلسه شورای راهبردی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که با حضور رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در مرکز آموزش و توانمندسازی بهره‌برداران منابع طبیعی و آبخیزداری دکتر جوانشیر کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان منابع طبیعی مکلف شده است برنامه حفظ، احیا و توسعه جنگل‌های کشور را در قالب طرح «مدیریت پایدار جنگل» اجرا کند.

وی با بیان اینکه نخستین گام اجرای این برنامه از جنگل‌های هیرکانی آغاز شده است، افزود: در این قانون هرگونه برداشت درخت از جنگل‌های شمال ممنوع شده و دیگر بهره‌برداری چوبی از این عرصه‌های ارزشمند انجام نخواهد شد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی ادامه داد: در فاز نخست، طرح مدیریت پایدار برای ۱۰۴ حوزه آبخیز جنگلی شمال کشور تهیه شده که تاکنون مطالعات ۲۸ حوزه معادل حدود ۷۰۰ هزار هکتار به پایان رسیده است.

پورمقدم تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی و برگزاری نشست‌های هماهنگی با ذی‌نفعان، اجرای این طرح‌ها از سال جاری آغاز خواهد شد.

طبیعت‌گردی و محصولات غیرچوبی جایگزین برداشت چوب می‌شود

وی با تأکید بر اینکه در قالب این طرح دیگر برداشت چوب از جنگل‌های هیرکانی انجام نمی‌شود، گفت: استفاده از ظرفیت‌هایی همچون طبیعت‌گردی، بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی و سایر فعالیت‌های سازگار با جنگل در دستور کار قرار دارد و جوامع محلی به عنوان مجریان این طرح‌ها می‌توانند در ارتقای معیشت خود نقش‌آفرینی کنند.

پورمقدم درباره تأمین نیاز صنایع چوب کشور اظهار کرد: ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه بر اجرای طرح‌های اقتصادی زراعت چوب با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید دارد.

وی افزود: تولید چوب مورد نیاز صنایع کشور از طریق توسعه زراعت چوب در اراضی مستعد انجام خواهد شد و فشار بر جنگل‌های طبیعی به طور کامل حذف می‌شود.

برداشت چوب از نیمی از جنگل‌های هیرکانی متوقف شد

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با اشاره به سابقه بهره‌برداری از جنگل‌های شمال گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۶ حدود ۹۵۰ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی تحت بهره‌برداری چوبی قرار داشت که تقریباً نیمی از این جنگل‌ها را شامل می‌شد.

وی افزود: پس از ارزیابی‌های کارشناسی، اجرای طرح تنفس جنگل در دستور کار قرار گرفت و اکنون نزدیک به ۱۰ سال است که بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور به طور کامل ممنوع شده است.

فناوری‌های نوین به کمک حفاظت از جنگل‌ها آمد

پورمقدم درباره افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی ناشی از تغییرات اقلیمی نیز گفت: یکی از مهم‌ترین پیامدهای تغییر اقلیم، افزایش خطر وقوع حریق در جنگل‌ها است و در سال‌های اخیر نیز شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده در برخی مناطق بوده‌ایم.

وی افزود: سازمان منابع طبیعی برای پیشگیری، پایش و اطفای حریق، برنامه‌های متعددی از جمله تجهیز یگان حفاظت، تقویت دیده‌بانی، استفاده از پهپاد، دوربین‌های برد بلند و سامانه‌های هوشمند کشف حریق را در دستور کار قرار داده است.

به گفته معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از محورهای اصلی اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل به شمار می‌رود.

برنامه احیای هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی

پورمقدم در پایان با اشاره به برنامه‌های احیای عرصه‌های آسیب‌دیده گفت: پس از وقوع آتش‌سوزی، برای بازسازی جنگل باید شرایط خاک به وضعیت مناسب بازگردد که این فرآیند نیازمند زمان است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه احیا و غنی‌سازی حدود یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی تدوین شده که بخشی از آن مربوط به عرصه‌های آسیب‌دیده در اثر حریق‌های اخیر است.