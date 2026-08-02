افزایش سرمایه ۲۵ هزار میلیارد تومانی «فارس» در مسیر قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد با توجه به نگرانی بوجود آمده برای سهامداران خود در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری مهر با عنوان «سوءمدیریت فرصت ۵ هزار میلیارد تومانی را از بازنشستگان ربود» تاکید می کند برخلاف آنچه در این گزارش عنوان شده است در مجمع عمومی فوق العاده «فارس» در تاریخ 5مرداد، علاوه بر تصویب افزایش سرمایه 25 هزار میلیارد تومانی، تطابق اساسنامه این شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس نیز به تصویب مجمع رسید.

مطابق اطلاعیه کدال، هفتم مرداد آخرین فرصت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه - و نه ثبت افزایش سرمایه- بوده و تصویب آن منوط به تصویب نمونه اساسنامه سازمان بورس گردیده بود که مطابق نظر آن سازمان هر دو مورد در مجمع فوق العاده 5 مرداد 1405 به انجام رسید و هم اکنون در مسیر ثبت و در حال طی مراحل قانونی خود است. همچنین بند «ث» ماده 14 قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» از زمان تصویب افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده، فرصت 10 ماهه برای ثبت این مصوبه و استفاده از معافیت مالیاتی در نظر گرفته است.

همانگونه که به سهامداران این شرکت وعده داده شده بود، تا زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه 25 هزار میلیارد تومانی به ثبت خواهد رسید و از فرصت قانونی معافیت مالیاتی 5 هزار میلیارد تومانی به نفع سهامداران استفاده و مجمع عمومی سالیانه نیز با سرمایه ثبتی 125 هزار میلیارد تومانی برگزار می شود.

لازم به توضیح است بررسی‌های ببشتر خبرنگار مهر نشان می‌دهد روند افزایش سرمایه هلدینگ خلیج فارس طبق روال مشخص و قانونی انجام شده و با توضیحات اخیر مشخص شد شائبه‌ها در این خصوص دقیق نبوده و اجحافی در حق سهامداران رخ نداده است.