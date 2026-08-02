مظهری:مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال آماده افتتاح شد

رضا مظهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه آموزشی یک خیر نیک اندیش پس از تکمیل عملیات اجرایی و تجهیز، به مرحله تحویل موقت رسید و به‌زودی برای بهره‌برداری به آموزش و پرورش واگذار می‌شود.

وی افزود: این مدرسه خیّرساز در قالب ۱۲ کلاس درس احداث شده و دارای یک‌هزار و ۵۷۴ مترمربع زیربنای آموزشی است.

مظهری تصریح کرد: این مجموعه همچنین از ۹۱ مترمربع زیربنای سرایداری و ۸۰ مترمربع فضای فرهنگی برخوردار است و با بهره‌گیری از امکانات استاندارد، بستر مناسبی برای آموزش و فعالیت‌های فرهنگی دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: برای این مجموعه نیز ۴ هزار و ۴۱۰ مترمربع محوطه‌سازی اجرا شده تا فضای آموزشی استاندارد، ایمن و مناسب برای دانش‌آموزان فراهم شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تاکید کرد: برای احداث، تکمیل و تجهیز این فضای آموزشی، در مجموع ۴۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص و هزینه شده است.

وی افزود: مشارکت خیران نیک‌اندیش در توسعه فضاهای آموزشی استان، در کنار حمایت‌های دولت، نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های تعلیم و تربیت دارد.

مظهری بیان کرد: امید است با بهره‌برداری از این پروژه، دانش‌آموزان از فضایی ایمن، استاندارد و مجهز برای تحصیل و رشد علمی بهره‌مند شوند و مسیر توسعه آموزشی استان بیش از پیش هموار شود.