خیران نیک اندیش پای ساخت و جبران خسارت ۶ هزار میلیارد ریالی مدارس خمین

رضا مظهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه مدرسه جدید در شهر خمین با مشارکت آستان قدس رضوی، امام‌جمعه گلستان و یکی از خیران نیک‌اندیش در حال احداث است و خیر دیگری نیز ساخت چهارمین مدرسه را متقبل شده تا روند جبران فضاهای آموزشی آسیب‌دیده با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی افزود: انتظار ما از تمامی خیران و نیکوکاران این است که در مسیر ساخت مدارس آینده‌ساز کشور همراه مجموعه آموزش و پرورش باشند تا فضاهای آموزشی هرچه سریع‌تر برای استفاده دانش‌آموزان آماده و مهیا شود.

وی تصریح کرد: به‌منظور تسهیل روند مشارکت‌های مردمی، برنامه‌های تلویزیونی متعددی تولید شده و تصاویر مدارس آسیب‌دیده به همراه لینک‌های کمک مستقیم در سامانه «به‌ساز مدرسه» و گروه‌های پرمخاطب فضای مجازی منتشر شده است تا خیران بتوانند آسان‌تر در این مسیر مشارکت کنند.

مظهری با اشاره به آخرین ارزیابی‌های میدانی از خسارات وارده در جنگ رمضان به فضاهای آموزشی استان مرکزی گفت: در این حمله موشکی سه مدرسه در شهرستان خمین به‌طور کامل تخریب شده و دو سالن ورزشی نیز بین ۳۰ تا ۶۰ درصد آسیب دیده‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تاکید کرد: ۱۱ مدرسه در شهرستان خمین تا ۲۰ درصد خسارت دیده و یک مدرسه در شهرستان محلات حدود پنج درصد آسیب دیده است.

مظهری ادامه داد: یک مدرسه در منطقه خیرآباد اراک نیز دچار آسیب جدی شده و نیازمند تخریب و بازسازی کامل است و علاوه بر این، پنج واحد سرایداری و یک سالن چندمنظوره در خمین به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی با اشاره به وضعیت اردوگاه امام خمینی در خمین گفت: ساختمان اداری، سالن ورزشی، خوابگاه، سالن سلف‌سرویس، آشپزخانه و نمازخانه این اردوگاه به‌طور کامل تخریب شده و سالن اجتماعات اردوگاه نیز حدود ۴۰ درصد آسیب دیده است.

وی بیان کرد: طرح بازسازی اردوگاه امام خمینی توسط کارشناسان فنی تهیه شده و جلسات هماهنگی با پیمانکاران برای آغاز عملیات اجرایی و تسریع در روند بازسازی برگزار شده است.

مظهری با اشاره به بازدیدهای میدانی مسئولان از مناطق آسیب‌دیده افزود: پس از وقوع این حوادث، به‌سرعت بازدیدهای جداگانه‌ای با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، استاندار مرکزی، نماینده ولی‌فقیه در استان و رئیس سازمان مدیریت بحران از محل‌های آسیب‌دیده انجام شد تا برآورد دقیقی از میزان خسارات صورت گیرد.

وی مجموع خسارات وارده به فضاهای آموزشی استان را بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.