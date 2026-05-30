به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری ظهر شنبه در نشست نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان مرکزی اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم، یکی از مهمترین برنامههای دولت چهاردهم در حوزه آموزش است که با تأکید ویژه رئیسجمهور و رویکرد مردمی در استان مرکزی در حال اجراست.
وی افزود: این نهضت از اواخر سال ۱۴۰۳ وارد مرحله برنامهریزی شد و از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیات اجرایی آن آغاز شد.
مظهری تصریح کرد: در قالب این طرح، ساخت و تکمیل ۱۴۰ پروژه آموزشی و پرورشی در استان هدفگذاری شده است که تاکنون ۸۵ پروژه به بهرهبرداری رسیده و تحویل شده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، ۴۳ پروژه دیگر نیز تا پایان شهریورماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و ۱۲ فضای آموزشی باقیمانده نیز تا دهه فجر سال ۱۴۰۵ تکمیل میشود تا پرونده ۱۴۰ پروژه تعریفشده در این مرحله از نهضت به سرانجام برسد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی تاکید کرد: توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم یک حرکت مستمر و ماندگار است و در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برگزاری نشست تأمین منابع مالی پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی افزود: مهمترین محور این نشست، برنامهریزی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژهها از محل منابع مختلف از جمله اعتبارات دولتی، کمکهای خیرین مدرسهساز، مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، بنیاد برکت و همچنین ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه بود.
مظهری بیان کرد: بر اساس این ظرفیت قانونی، در پروژههایی که ۵۰ درصد هزینه ساخت توسط خیرین تأمین میشود و ۵۰ درصد دیگر بر عهده دولت است، خیرین میتوانند سهم دولت را نیز تقبل کرده و مبلغ پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی برای وی محسوب شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مدرسه ویژه دانشآموزان دارای طیف اوتیسم در اراک گفت: این مجموعه با الگوبرداری از نمونههای موفق کشور طراحی و اجرا شده و اکنون یکی از بهترین مدارس ویژه دانشآموزان دارای نیازهای ویژه در کشور به شمار میرود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی تصریح کرد: تاکنون حدود ۶۰ میلیارد تومان برای احداث و تجهیز این مدرسه هزینه شده که از این میزان، حدود ۴۵ میلیارد تومان توسط خیرین تأمین شده و ۱۵ میلیارد تومان نیز صرف خرید تجهیزات شده است.
وی افزود: این مدرسه سه ماه است که آمادگی کامل برای بهرهبرداری دارد، اما با توجه به برنامهریزی انجام شده برای احداث پارک خانوادگی ویژه اوتیسم در مجاورت آن، بهرهبرداری رسمی مجموعه به تکمیل این پروژه وابسته شده است.
مظهری بیان کرد: در صورت تکمیل این پارک توسط شهرداری اراک، این مجموعه به نخستین مدرسه ویژه دانشآموزان دارای طیف اوتیسم در کشور تبدیل خواهد شد که از پارک خانوادگی اختصاصی نیز برخوردار است تا خانوادهها در زمان حضور دانشآموزان از این فضای جانبی بهرهمند شوند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی افزود: برای مقاومسازی، بازسازی و تخریب حدود ۸۰ درصد مدارس استان بیش از یکهزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی گفت: برای تکمیل مدرسه شهید مصطفی خمینی محلات حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که هنوز خَیری برای آن اعلام آمادگی نکرده است.
