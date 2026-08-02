دستگیری عاملان قتل مسلحانه در عملیات ضربتی پلیس آگاهی قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی نصرتی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک درگیری مسلحانه در یکی از محلات شهر درگهان که منجر به فوت یک نفر تبعه کشور افغانستان شد، تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی با استقرار در صحنه و آغاز تحقیقات گسترده، رسیدگی به پرونده را در اولویت ویژه قرار دادند.

وی با تبیین ریشه‌های این جنایت افزود: بررسی‌های میدانی و تحلیل‌های اطلاعاتی نشان داد که مقتول با یک تبعه ۳۱ ساله افغانستان بر سر اختلافات مالی درگیر بوده و متهم پیش‌تر نیز اقدامات تهدیدآمیز متعددی علیه وی انجام داده بود.

وی در ادامه تصریح کرد: مأموران پلیس با هماهنگی مقام قضایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، متهم اصلی را در مخفیگاهش بازداشت و در ادامه روند تحقیقات تخصصی و تجزیه و تحلیل قرائن و مستندات دیجیتال، تصاویر مظنونین استخراج شد که موجب شناسایی دقیق ضارب اصلی و سه همدست دیگر متهم که در ارتکاب این جنایت مشارکت داشتند، شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم افزود: که پس از تکمیل پرونده، متهمان به مقام قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.