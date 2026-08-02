به گزارش خبرگزاری مهر، «رضا امیری مقدم»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان عصر امروز با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دوستی و برادری بین ایران و پاکستان می‌تواند به عنوان الگویی از احترام متقابل، برادری صادقانه، حسن همجواری و روحیه «ما می‌توانیم انجام دهیم» برای کل منطقه باشد.

وی اظهار داشت: اعتبار، آوازه دوستی و همبستگی این دو ملت همسایه افراشته تر از قله‌های باشکوه دماوند و کی۲ (دومین قله مرتفع دنیا در مرز پاکستان و چین) است. از همه‌ مهم‌ تر حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین پیام نوروزی خود به اهمیت روابط ایران با پاکستان نیز اشاره فرموده و بر اهمیت این همکاری پایدار تأکید کردند.



امیری مقدم نوشت: امروز به لطف خداوند متعال، روابط برادرانه بین ایران و پاکستان به سطحی رسیده است که هیچ چالش، پدیده یا عامل خارجی نمی‌تواند عشق، دوستی و برادری بین ملت‌های ما را تضعیف و تحت تاثیر قرار بدهد.



وی با یادآوری سفر هیات بلندپایه پاکستان شامل نخست وزیر و فرمانده ارتش به تهران و شرکت در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره) افزود: این مشارکت، نمادی قدرتمند از همبستگی و احترام متقابل بین دو کشور است.



سفیر ایران در اسلام‌آباد نوشت: تبادل هیات‌های بلندپایه متعدد در دو سال گذشته از جمله دو سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به پاکستان چند سفر نخست وزیر پاکستان به تهران، سفرهای متعدد فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و بسیاری از تبادلات دیگر بین مقام های ارشد، عمق دوستی، برادری، همبستگی و حمایت متقابل بین دو کشور را در هر سطحی نشان می‌دهد.



وی تاکید کرد: روابط تاریخی بین ایران و پاکستان با افتخار از آزمون زمان سربلند بیرون آمده است. ریشه در قرن‌ها تاریخ، تمدن، ایمان و فرهنگ مشترک دارد و پیوند ما همچنان قوی و پایدار است.



امیری مقدم در پایان نوشت: به امید روزی که همه کشورهای مسلمان و همسایه منطقه ما دست در دست هم در فضایی از صلح، ثبات، امنیت، عاری از تهدیدات خارجی و جنگ‌های مخرب برای ساختن آینده‌ای از توسعه، رفاه و رفاه پایدار برای مردم خود تلاش کنند.»