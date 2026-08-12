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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲

عزاداری مردم چابهار در شب شهادت امام رضا(ع)

عزاداری مردم چابهار در شب شهادت امام رضا(ع)

چابهار - مردم شهیدپرور شهرستان چابهار در شب شهادت امام رضا(ع) مراسم عزاداری باشکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6915333

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