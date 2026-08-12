https://mehrnews.com/x3cNcg ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6915333 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ عزاداری مردم چابهار در شب شهادت امام رضا(ع) چابهار - مردم شهیدپرور شهرستان چابهار در شب شهادت امام رضا(ع) مراسم عزاداری باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 69 MB کد مطلب 6915333 کپی شد مطالب مرتبط سیره نبوی؛ محور همدلی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان در مقابل دشمنان مجلس عزای امام رضا(ع) در زاهدان برگزار میشود سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید شنیده شدن صدای انفجار در پی خنثی سازی مهمات عملنکرده در کنارک جابهجایی بیش از ۵۴۰۰ زائر از سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس برچسبها چابهار امام رضا(ع) شهادت حضرت امام رضا(ع)
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