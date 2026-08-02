پلمب ۱۰ واحد خبازی غیرمجاز در تالش

رضا جمشیدی سه‌ساری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه کارگروه آرد و نان مورخ ۱۰ تیرماه، عنوان کرد: در راستای برخورد قاطع با واحدهای خبازی فاقد مجوز، ۱۰ واحد نانوایی غیرمجاز در سطح شهرستان با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پلمب شدند.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت بدون مجوز در حوزه تولید نان، زمینه‌ساز اخلال در نظام توزیع آرد یارانه‌ای است، افزود: این اقدام با سه هدف اصلی شامل ساماندهی مراکز خبازی شهرستان، مدیریت چرخه توزیع آرد و جلوگیری از فروش آرد خارج از شبکه رسمی انجام شده است.

فرماندار تالش تصریح کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفانی که با سوءاستفاده از سهمیه آرد، حقوق مردم را تضییع و بازار را دچار اختلال می‌کنند، وجود نخواهد داشت و نظارت بر فعالیت واحدهای خبازی با جدیت ادامه می‌یابد.

وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.