جمشیدی: اجرای قانون حمایت از خانواده نیازمند اقدامات عملیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری صبح دوشنبه در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان، با تأکید بر ضرورت اقدام عملی در حوزه جوانی جمعیت، اظهار کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت ۹۳ خانه بهداشت و ۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت باید گام‌های مؤثر و ملموسی در اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت بردارد.

وی با اشاره به آمادگی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برای همکاری در این مسیر، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید از نگاه صرف آماری فاصله بگیرند و به جای ارائه ارقام و گزارش‌های کلی، اقدامات میدانی و عملیاتی را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار تالش تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند تکالیف قانونی خود را در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌طور کامل انجام دهند و در این زمینه هیچ‌گونه کم‌کاری پذیرفتنی نیست.

جمشیدی سه‌ساری با بیان اینکه خانواده در فرهنگ اصیل ایرانی و آموزه‌های اسلامی جایگاهی بنیادین دارد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های فرهنگی باید با اجرای برنامه‌های هدفمند، در راستای تقویت بنیان خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم پیگیری جدی مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت و مصوبات ستاد ملی جوانان تأکید کرد و گفت: مدیران شهرستان موظف‌اند اجرای این طرح‌های تشویقی را با جدیت دنبال کرده و زمینه بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های قانونی را فراهم کنند.