به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری جزیره آشوراده در هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: با صدور موافقت اصولی طرح و واگذاری عرصه به سرمایهگذار بخش خصوصی، یکی از مهمترین پروژههای توسعهای و پیشران استان وارد مرحله اجرا میشود.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر برای به سرانجام رسیدن این طرح افزود: پروژه گردشگری آشوراده پس از سالها انتظار، اکنون به مرحلهای رسیده است که میتوان عملیات اجرایی آن را آغاز کرد و انتظار میرود این طرح نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال در غرب استان ایفا کند.
استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه، خطاب به سرمایهگذار گفت: از هماکنون تجهیز کارگاه را آغاز کنید تا در هفته دولت، همزمان با مراسم کلنگزنی، عملیات اجرایی بدون هیچگونه وقفهای آغاز شود و پروژه با سرعت مناسب پیش برود.
طهماسبی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با نمایندگان مجلس، معاونت عمرانی استانداری و فرمانداری بندرترکمن، اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند در چارچوب قانون، زمینه اجرای سریع این طرح را فراهم کنند تا هیچ مانعی بر سر راه سرمایهگذاری وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه طرح گردشگری آشوراده با رعایت کامل ضوابط و ملاحظات زیستمحیطی اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: حفظ محیطزیست و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای طبیعی منطقه، از مهمترین الزامات اجرای این پروژه ملی است.
استاندار گلستان اظهار امیدواری کرد و گفت: با همکاری همه دستگاههای اجرایی و سرمایهگذار، عملیات اجرایی این طرح طبق برنامه پیش برود و طی دو سال آینده شاهد بهرهبرداری از یکی از مهمترین پروژههای گردشگری شمال کشور در جزیره آشوراده و سواحل بندرترکمن باشیم.
طهماسبی تأکید کرد: اجرای این پروژه، نقطه عطفی در توسعه گردشگری گلستان خواهد بود و میتواند با معرفی ظرفیتهای طبیعی و ساحلی استان، زمینه جذب سرمایهگذاری، افزایش حضور گردشگران و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.
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