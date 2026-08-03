کشف آثار ۳۲۰۰ ساله، جایگاه تمدنی گلستان را بیش از پیش نمایان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی این استان اظهار کرد: بیش از ۲۱ هزار قطعه از اشیای تاریخی، فرهنگی و تمدنی در موزه گلستان نگهداری می‌شود که هر یک بخشی از هویت و پیشینه پرافتخار ایران اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: به‌تازگی با تلاش کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، در یکی از محوطه‌های باستانی استان آثاری ارزشمند با قدمتی بیش از سه هزار و ۲۰۰ سال کشف شده که از نظر تاریخی و باستان‌شناسی کم‌نظیر است.

طهماسبی با بیان اینکه این آثار در نوع خود بی‌نظیر هستند، اظهار کرد: کارشناسان میراث‌فرهنگی در حال مرمت و بازسازی این اشیا هستند تا پس از انجام اقدامات تخصصی، به بهترین شکل حفظ و معرفی شوند.

وی میراث فرهنگی را نماد هویت و تمدن ایران دانست و گفت: تمدن کهن ایران اسلامی، پشتوانه عزت، اقتدار و هویت ملی ماست و مردم ایران نیز در کنار افتخار به فرهنگ و تمدن چند هزار ساله خود، به ارزش‌های اسلامی و هویت دینی‌شان نیز افتخار می‌کنند.