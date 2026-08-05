به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه چهارشنبه در نشست با فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، بر ضرورت تقویت نقش مدیریت شهری در توسعه مرکز استان تأکید کرد و گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر باید با رویکردی مطالبه‌گرانه، برنامه‌ریزی هدفمند و جذب سرمایه‌گذار، مسیر پیشرفت و تحول گرگان را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری موجود در استان اظهار کرد: ایجاد درآمدهای پایدار و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند به تقویت بنیه مالی شهرداری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شهر گرگان کمک کند.

طهماسبی با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در گرگان افزود: باید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌درستی استفاده شود و با فراهم کردن بسترهای لازم، زمینه حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های شهری فراهم شود.

استاندار گلستان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف فضاها و پروژه‌های بلاتکلیف شهری تأکید کرد و گفت: برخی زمین‌ها و مجموعه‌های بلااستفاده، به‌ویژه عرصه‌های بزرگ واقع در نقاط مهم شهر، باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری‌های حقوقی تعیین تکلیف شوند تا در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی به مردم قرار گیرند.

طهماسبی با بیان اینکه مدیریت استان پیگیری مسائل و مشکلات گرگان را در دستور کار دارد، خاطرنشان کرد: موضوعات مرتبط با جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات، دخانیات و مدرسه طالقانی از جمله مواردی است که برای رفع موانع و حل مشکلات آن‌ها پیگیری‌های لازم انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی در مرکز استان گفت: گرگان با وجود ظرفیت‌های فراوان، از برخی مجموعه‌های بزرگ تفریحی و گردشگری محروم است، در حالی که مردم استان و شهروندان گرگانی نیازمند بهره‌مندی از چنین فضاهایی هستند.

استاندار گلستان تأکید کرد: توسعه متوازن شهری نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حرکت هماهنگ مدیریت شهری برای پاسخگویی به مطالبات مردم است.