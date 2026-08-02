رضایت ۹۰ درصدی زائران از خدمات پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم‌بیگی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی اظهار کرد: بازرسی کل فراجا در قالب قرارگاه «یاسر» پیش از آغاز مأموریت اربعین فعالیت خود را در استان‌های هدف آغاز کرده و در تمامی مرزهای محل تردد زائران، تیم‌های بازرسی مستقر شده‌اند.

وی هدف از استقرار این تیم‌ها را تسهیل خدمت‌رسانی به زائران و شناسایی و رفع سریع نواقص و مشکلات احتمالی عنوان کرد و افزود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مأموریت‌های محوله در اربعین امسال به نحو مطلوب و مطابق برنامه در حال اجرا است.

رئیس بازرسی کل فراجا با بیان اینکه در مرز خسروی و دیگر مرزهای کشور هیچ مانعی در اجرای مأموریت اربعین وجود نداشته است، تصریح کرد: خدمات مورد نیاز زائران در بخش‌های مختلف به صورت مستمر ارائه می‌شود و فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان‌ها با حضور میدانی و شبانه‌روزی، مدیریت این مأموریت را بر عهده دارند.

معصوم‌بیگی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین نیز گفت: امنیت محورهای مواصلاتی به طور کامل تأمین شده و تیم‌های پلیس راه، راهور، انتظامی و امنیتی به صورت شبانه‌روزی در مسیرهای تردد حضور دارند تا زائران با سلامت و امنیت کامل به شهرهای خود بازگردند.

وی همچنین از رضایتمندی بالای زائران از عملکرد پلیس خبر داد و افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، بیش از ۹۰ درصد زائران و مردم از خدمات ارائه شده توسط پلیس در ایام اربعین رضایت داشته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه کارکنان فراجا برای خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

رئیس بازرسی کل فراجا در پایان ابراز امیدواری کرد روند موفق اجرای مأموریت اربعین تا پایان این عملیات ادامه یابد و زائران نیز خدمتگزاران خود در مجموعه فراجا را از دعای خیر بی‌نصیب نگذارند.